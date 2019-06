19-Jähriger in Lebensgefahr

Der Parkplatz am Waldfriedhof in Meckenheim.

Meckenheim. Ein 45-Jähriger soll auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Meckenheim den 19-Jährigen Freund seiner Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Zeugenaussagen zufolge soll er nicht allein gehandelt haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Von Axel Vogel, Jonathan Kemper, 21.06.2019

Der 45-jährige Mann, der in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Meckenheim den 19-jährigen Freund seiner Tochter mit einem Radmutterschlüssel attackiert haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei am Freitagnachmittag. Der Tatverdächtige, der noch am Tatort festgenommen wurde, wurde auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

Der 19-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch betreut. Das erklärte der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer am Freitagmorgen auf Anfrage.

Wie die Polizei weiter berichtet, habe es am Donnerstag auch noch ein Nachspiel zu dem blutigen Geschehen gegeben: Personen aus dem Umfeld des Opfers hatten sich laut Beyer vor der Wohnung des mutmaßlichen Täters in Meckenheim eingefunden und die Familie des Mannes bedroht: „Es gab allerdings keinen Kontakt zwischen Personen“, stellt Beyer klar.

Nachdem die zu Hilfe gerufene Polizei an zwei Personen eine Gefährderansprache richten wollte, wehrten die sich und flüchteten, nachdem die Streifenbeamten sie zu fixieren versucht hatten. Die Geflüchteten konnten dann aber bei einer Suchmaßnahme in Meckenheim angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. „Beide werden am Freitagmittag wieder entlassen“, so Polizeisprecher Beyer.

Nach GA-Informationen sollen Zeugen ausgesagt haben, dass der Tatverdächtige bei der Attacke nicht allein auf das Opfer losgegangen sei. Die Polizei kommentierte dies auf Anfrage unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.

Vater hatte seine Tochter gesucht

Das 19-jährige Opfer hatte in der Nacht zusammen mit der 17-jährigen Tochter des 45-Jährigen in einem Auto auf dem Parkplatz gesessen, als der 45-Jährige beide brutal anging. Zuvor hatte der Vater seine Tochter laut Polizei bereits gesucht.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann gegen 3 Uhr nachts auf der Suche nach seiner 17-jährigen Tochter gewesen, weil diese nicht nach Hause gekommen sei. Auf einem Parkplatz des Waldfriedhofs in Meckenheim hätte er sie entdeckt, während sie mit ihrem zwei Jahre älteren Freund in dessen Auto saß.

Daraufhin habe der 45-Jährige mit einem Radmutterschlüssel zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs zerstört und anschließend auf den jungen Mann eingeschlagen. Ein Zeuge habe Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert, die nach kurzer Zeit eingetroffen sei und den Mann festgenommen habe.

19-Jähriger liegt auf der Intensivstation

Der 19-Jährige sei bei dem Angriff so stark verletzt worden, dass er nach erster Behandlung durch einen Notarzt auf die Intensivstation eines Krankenhauses verlegt werden musste. Auch die Tochter sei wegen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden. „Auf Grund der Gesamtumstände“, heißt es in der Mitteilung der Polizei, hatte eine Mordkommission wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes die Ermittlungen aufgenommen.

Der Aussage eines Zeugen nach, der dort am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Hund spazieren wollte, sei die einzige Zufahrt zum Parkplatz zu diesem Zeitpunkt vollständig abgesperrt gewesen. Scherben auf dem Boden sowie Blutreste zeugten am Morgen von dem brutalen Vorfall. Das Ordnungsamt säuberte den Tatort.