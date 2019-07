Aus Zentrallager in Meckenheim

Meckenheim. Mehrere Zehntausend Obstkisten sollen drei Tatverdächtige über Wochen gesammelt haben. Pro Kiste winkt nämlich ein nicht zu verachtender Pfandwert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.07.2019

Drei Männer wurden festgenommen, die insgesamt 40.000 Obstkisten von einem Zentrallager eines Supermarktes in Meckenheim gestohlen haben sollen. In der Nacht zu Sonntag seien die Personen auf das Gelände eingedrungen. Nachdem sie in einem Klein-Lkw vorgefahren seien, hätten sie diesen mit rund 1000 Obstkisten beladen, so der derzeitige Erkenntnisstand der Polizei. Dabei seien sie allerdings von einem Augenzeugen beobachtet worden, der die Tatverdächtigen angesprochen hätte. Kurzerhand hätten die dann noch Unbekannten ihr Unterfangen beendet, alle eingeladenen Kisten von der Ladefläche geschmissen und wären getürmt.

Kurz darauf habe eine Polizeistreife die drei Tatverdächtigen im Alter von 20, 29 und 33 Jahren in ihrem Fahrzeug angehalten. Im Laderaum seien Spuren des geschilderten Tathergangs zu finden gewesen, der Wagen wurde sichergestellt.

Die Tatverdächtigen seien der Polizei auf "Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität" bekannt. Bei der Vernehmung sei auch zu Tage gekommen, dass nicht nur 1000, sondern insgesamt 40.000 Obstkisten über die letzten sechs Wochen vom Gelände des Zentrallagers verschwunden seien. Eine Kiste habe einen Pfandwert von vier Euro, teilte die Polizei mit. Das Diebesgut bringt es insgesamt also auf rund 160.000 Euro.