Tödlicher Streit in Meckenheim

An der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße wurde der leblose Mann am Samstagmorgen gefunden.

Meckenheim. Der 18 Jahre alte Mann aus Meckenheim, der in der Nacht zu Samstag einen 45-Jährigen tödlich mit einem Messer verletzt hat, handelte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in Notwehr.

Nicht mit einem Strafverfahren rechnen muss offenbar der 18 Jahre alte Mann aus Meckenheim, der in der Nacht zu Samstag an der Carl-Goerdeler-Straße in Meckenheim einen 45 Jahre alten Meckenheimer mit einem Klappmesser tödlich verletzt hat. Er hatte zugegeben, am Samstagabend auf sein 45 Jahre altes Opfer eingestochen zu haben. Er will aber aus Notwehr gehandelt haben.

„Wenn die Aussagen des 18-Jährigen stimmen, läuft alles auf eine gerechtfertigte Notwehrhandlung und eine Einstellung des Verfahrens hinaus.“ Das sagte der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender am Montag dem GA.

"Der Beschuldigte sagt, er habe Todesangst gehabt", so Faßbender weiter. Bis jetzt habe man keine tragfähigen Hinweise darauf, dass seine Version unzutreffend sein könnee. Man werde aber noch einmal auf den Bruder des Getöteten mit Fragen zugehen.

Zu dem Streit mit tödlichem Ausgang kam es, weil der 18-Jährige zuvor einen Tritt gegen sein Auto wahrgenommen habe. Weil ihm zwei auf der Straße gehende Männer gefährlich vorgekommen seien, habe er sein im Auto mitgeführtes Taschenklappmesser eingesteckt und sei ausgestiegen um nachzusehen, ob sein Auto beschädigt worden sei.

Dann sei es zunächst zu einem lautstarken Streit gekommen, der dann in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Der 18-Jährige, so Oberstaatsanwalt Faßbender, sei nach jetziger Erkenntnislage von dem 45-Jährigen massiv attackiert und zu Boden gebracht worden.

Sollte sich jedoch herausstellen, dass es ein Fall von Notwehrüberschreitung gewesen sei, würde Anklage wegen des Verdachts des Totschlags erhoben.