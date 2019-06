Gerade noch im Trockenen findet der erste Tag von „Sport im Park“ in Meckenheim statt.

Meckenheim. Der Stadtsportverband Meckenheim, der Meckenheimer Sportverein (MSV), der Ski-Club Meckenheim und eine Krankenkasse stellen in der Meckenheimer Swistaue ein kostenloses Schnupperangebot unter freiem Himmel auf die Beine.

Von Petra Reuter, 11.06.2019

Mit Gymnastikmatten und Handtüchern unter dem Arm kamen am Freitag in der Meckenheimer Swistaue trotz Pfingstwochenende und drohendem Regen erstmals gut zehn Teilnehmer zum Projekt „Sport im Park“ zusammen. Gemeinsam boten der Stadtsportverband Meckenheim, der Meckenheimer Sportverein (MSV) und der Ski-Club Meckenheim das von der Barmer Krankenkasse initiierte, kostenlose Schnupperprogramm an.

Menschen fit zu machen und Bewegung in ihren Alltag zu bringen, sei das Ziel der Initiative, berichtete Torsten Krühne, Regionalgeschäftsführer der Barmer. In Bonn, Rheinbach, Euskirchen und Siegburg sei das Projekt bereits mit hohen Teilnehmerzahlen angelaufen. Die Vorsitzende des MSV, Tatjana Jarow, hatte nicht lange überlegt, als sie von der Möglichkeit erfuhr, hier etwas ganz Neues anzubieten. „Wir freuen uns, Meckenheim zu bewegen“, sagte sie. „Es ist kostenlos und man kann einfach vorbeikommen und mitmachen.“ Ganz neu wird Zumba als sogenannter Silentevent sein. Die Teilnehmer bekommen Bluetoothkopfhörer, können sich dabei ganz auf Musik und Bewegung konzentrieren.

Ob Kind, Frau, Mann oder Senior, das Programm ist so abgestimmt, dass jeder mitmachen kann. Im Gymnastikteil des ersten Events leitete Christiane Mühlpfort zu Ganzkörperübungen an, die erst ein wenig aufwärmten, dann dehnten, kräftigten und mobilisierten. Im zweiten Teil führte Ruth Satoris in die Technik des Nordic Walking ein und walkte mit den Teilnehmern die ersten Runden durch die Swistaue.

Bis zu den Sommerferien wird es jeden Freitag verschiedene Angebote zum Kennenlernen im Grünen geben. In den Sommerferien wird das Angebot erweitert. Vom 15. Juli bis zum 2. August bieten die Vereine von montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr Bodystyling, Rückengymnastik, Pilates, Functional Training, Badminton, Zumba, Tischtennis und eine Laufschule. Das Programm gibt es unter www.msv-meckenheim.de.