Neubau in Meckenheim

Meckenheim. Stadt Meckenheim bezuschusst modernen Umkleidetrakt am Sportplatz am Campus mit rund 450 000 Euro. Anlage verfügt jetzt über Fußbodenheizung und Mannschaftsduschen.

Von Petra Reuter, 14.02.2019

Ende 2016 machten die Abrissbagger den alten Außenumkleiden im Preuschoff-Stadion am Campus den Garaus. Nun, rund zweieinhalb Jahre später, dürfen sich die Sportler in Meckenheim über ein neues, modernes Gebäude freuen. Zur offiziellen Übergabe trafen sich vor Ort jetzt der Erste Beigeordnete Holger Jung, der Technische Beigeordnete Heinz-Peter Witt mit dem Bauleiter Christoph Weyer und dem Vorsitzenden des VfL, Udo Kolberg. Mit ihnen machten sich Tim Friedrich vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport, Christian Zavelberg für den Fachbereich Gebäudemanagement, Helmut Schulten als Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie Rolf Engelhard als Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur ein Bild von der neuen Anlage.

„Ich habe auch eine Vergangenheit hier in diesem Verein“, sagte Holger Jung anlässlich der offiziellen Übergabe des Gebäudes. Er habe die alten Anlagen noch gut in Erinnerung, deshalb sei es ihm eine besondere Freude, den neuen Umkleidetrakt seiner Bestimmung zu übergeben. Er dankte dem Bauleiter, dem Verein und den weiteren Aktiven für ihren beispielhaften Einsatz.

Stadt investiert in Modernität

Die Stadt bezuschusste den Abriss der veralteten Anlagen und den Neubau mit rund 400 000 Euro. Weitere 50 000 Euro flossen in die Anschlüsse von Wasser, Abwasser, Strom und den Anschluss an das benachbarte Blockheizkraftwerk. Mit den neuen Anschlüssen hält auch energetisch die Moderne Einzug.

„Eine Fußbodenheizung ist in diesem Rahmen nach meiner Kenntnis in der Region einzigartig“, so Kolberg. Der Vorsitzende des VfL dankte dem Rat, Christoph Weyer für seinen überragenden Einsatz und all jenen, die sich am Entstehen des neuen Gebäudes beteiligt hatten.

Somit tauschen die Sportler am Meckenheimer Campus nun in einer der vier modernen Kabinen Alltagskleidung gegen Sporttrikot. Zwei große Mannschaftsduschen stehen in dem Stahlbau aus Fertigbauteilen für jeweils zwei Kabinen gemeinsam zur Verfügung. Ein Lehrer-/Schiedsrichterraum mit einer Einzeldusche und von außen erreichbare Toiletten für Damen, Herren und körperlich beeinträchtigte Menschen bieten eine gute Grundlage für Veranstaltungen und Training der Leichtathleten, Fußballer und anderer Sportler Meckenheims.

Kolberg erinnerte sich noch gut an den Altbau mit seinem undichtem Flachdach und den daraus resultierenden Schimmelschäden in den Kabinen. „Wir sind wirklich sehr dankbar, dass wir das neue Gebäude jetzt haben“, so Kolberg. Wie auch der Beigeordnete betonte er nochmals, dass diese Räume auch von den Schulen und den anderen Vereinen genutzt werden sollen.