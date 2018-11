Verkehr auf der A61

Meckenheim. Die A61 im Kreuz Meckenheim wird am Donnerstagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten, die an einem Brückenbauwerk durchgeführt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr ist die A61 im Kreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Der Verkehr wird über die parallele Fahrbahn an der Sperrung vorbeigeführt.

Wie der Landesbetrieb "Straßen NRW" mitteilte, muss in dieser Zeit mit Behinderungen gerechnet werden. Grund für die Sperrung sind Reparaturen, die an einem Brückenbauwerk über der Autobahn durchgeführt werden.

