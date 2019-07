Tötungsdelikt in Meckenheim

Meckenheim. Die Polizei hat einen 56-jährigen Meckenheimer festgenommen. Er steht im Verdacht, seine 90-jährige Mutter erstochen zu haben. Die Leiche der Frau wurde nun in der gemeinsamen Wohnung gefunden, die Tat könnte aber schon wenige Tage zurückliegen.

Von Sebastian Fink, 04.07.2019

In Meckenheim ist am Mittwochnachmittag die Leiche einer 90-Jährigen in ihrer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam die Seniorin gewaltsam ums Leben. Sie wies eine Stichverletzung im Oberkörper auf. Noch vor Ort nahmen die Beamten den 56-jährigen Sohn der Toten fest, der mit ihr in der gemeinsamen Wohnung an der Godesberger Straße im Ortsteil Merl lebt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte sich die Tat laut Polizei bereits am vergangenen Wochenende ereignet haben.

In der Vernehmung räumte der 56-Jährige ein, seine Mutter getötet zu haben. In der Wohnung wurde von der Polizei auch ein Messer sichergestellt, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handelt. Die Polizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingerichtet, über die Hintergründe der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Berichterstattung folgt.