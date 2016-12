Ferien mit dem Nabu

Natur-Kids-Treff in Meckenheim unter der Leitung von Silvia Johna. Mit Rucksäcken, Stiefeln und Regenjacken gut ausgerüstet, sind die Kinder bereit, das Geheimnis des Blattgrüns aufzudecken. ARCHIVFOTO: JULIA BARTHEL

18.12.2016 MECKENHEIM. Seit 2002 gibt es in Meckenheim Ferienfreizeiten, die der Naturschutzbund durchführt. Dabei wird die Umweltbildung der Kinder in den Fokus gestellt und Natur- und Artenkenntnis vermittelt.

Neben den städtischen Angeboten zur Ferienbetreuung gibt es seit 2002 in Meckenheim auch Ferienfreizeiten, die vom Naturschutzbund (Nabu) durchgeführt werden. „Ein kleines Jugendamt wie Meckenheim kann nur gut arbeiten, wenn die Kooperation mit anderen Trägern gut funktioniert“, hat Jugendamtsleiter Andreas Jung dem Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung erläutert.

Silvia Johna, die selbst für die Fraktion „B90/Die Grünen“ sachkundige Bürgerin im Ausschuss ist, leitet die Nabu-Freizeiten. Sie hat dem Ausschuss das Angebot vorgestellt, das die Umweltbildung der Kinder in den Fokus stelle und Natur- und Artenkenntnis vermittele. „Nur was ich kenne, kann ich schützen – wir wollen ein Samenkorn Natur in die Herzen der Kinder pflanzen“, erläuterte Johna.

Ziel der Ferienfreizeiten sei, dass die Kinder wieder vermehrt draußen spielen, sich bewegen, zum Beispiel auch mit dem Fahrrad fahren. Für bestehende Umweltprobleme würden Lösungswege vermittelt, zum Beispiel auf Plastiktüten zu verzichten. Zudem werde Wert gelegt auf respektvollen Umgang untereinander, auf gegenseitiges Zuhören und darauf, einander zu helfen.

Neben der zweiwöchigen Stadtranderholung in den Sommerferien mit 120 Teilnehmern vor allem aus Meckenheim, aber auch aus Rheinbach, Wachtberg oder Bonn, gebe es auch eine „Herbst-Wald-Woche“ in den Herbstferien mit 100 teilnehmenden Kindern in diesem Jahr. Die Programme wechseln. Im nächsten Jahr wird es im Sommer wieder Indianerwaldwochen und im Herbst die Zugvogelwoche geben.

Veranstaltungsort war bis zum Wasserschaden im Jahr 2014 das Mosaik-Kulturhaus Meckenheim. Seit der Schließung finden die Ferienangebote des Nabu auf dem Schulcampus statt. Zum Team gehören Johnas Stellvertreter Leon Alef, vier geschulte Betreuer pro Gruppe mit 24 Kindern und Praktikanten. Die Anerkennung der Betreuer durch ein Honorar sei wichtig für die Motivation. Durch die Kontinuität im Team entstehen Bindungen, erklärte Silvia Johna.

Er sei mit seinen Eltern 2008 nach Meckenheim gekommen und habe damals erstmals die Ferienfreizeit mitgemacht, berichtete der 17 Jahre alte Lukas Klein vor dem Ausschuss. Als er älter wurde, sei er ins Betreuerteam gewechselt. Auch Elora Johna (13), die sich als Praktikantin vor allem um Kinder mit besonderen Bedürfnissen kümmert, gab dem Ausschuss Auskunft.

Die Mitglieder des Ausschusses zollten Johna und ihrem Team Anerkennung für das tolle Engagement. (Anita Borhau-Karsten)