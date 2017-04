Meckenheim. An Stehtischen, die von den Stadtsoldaten mit Bier, Wein und weiteren Getränken „eingedeckt“ wurden, lauschte das Publikum den Klängen der Senior's Resthome Bluesband, von denen insbesondere die Gitarrensolos von Claus Brandt begeisterten.

Von Alexander Graf, 11.04.2017

Launig-melancholische Klagelieder im Stile eines B.B. King oder John Lee Hooker hat man wohl als erstes im Ohr, wenn man an Bluesmusik denkt. Dass diese Musikform, die ihre Wurzeln in den amerikanischen Südstaaten hat, auch für schwungvolle Samstagabendunterhaltung sorgen kann, bewies die Senior's Resthome Bluesband in Meckenheim. Im Zeughaus der Stadtsoldaten hatte sie zum zweiten „Meckenheimer Blues-Concert“ geladen.

„Es ist ja viel voller hier als beim letzten Mal“, stellte Sänger und Gitarrist Michael Weinz schnell fest. Tatsächlich hätte man den Saal an der Professor-Scheeben-Straße ausverkauft nennen müssen, wäre der Eintritt nicht frei gewesen. „So schlecht können wir beim letzten Mal ja gar nicht gewesen sein“, schlussfolgerte der Frontmann, der bereits 2016 mit seiner 2014 gegründeten Band in Meckenheim aufgetreten war.

An Stehtischen, die von den Stadtsoldaten mit Bier, Wein und weiteren Getränken „eingedeckt“ wurden, lauschte das Publikum den Klängen der Senior's Resthome Bluesband, von denen insbesondere die Gitarrensolos von Claus Brandt begeisterten. Nebenbei wurden alte Freundschaften gepflegt, und so mancher wippende Fuß sollte sich zu einem rhythmischen Hüftschwung entwickeln. Einen Ausflug ins „Politische“ wagten die vier Musiker aus Alfter, Meckenheim und Bonn mit dem Lied „I Don't Want Lies“, das sie dem neuen US-Präsidenten Donald Trump widmeten – ein Seitenhieb, den die Zuhörer mit Beifall quittierten. Anschließend bedankte sich Weinz im Namen seiner Band bei den Stadtsoldaten, die das Blues-Konzert überhaupt erst möglich gemacht hatten. Außerhalb der fünften Jahreszeit kümmert sich der Karnevalsverein nämlich auch um andere „Kultur“, wie der Musiker anerkennend hervorhob.

Mit einer Setlist, in die Rocksongs von Eric Clapton und dem frisch gekürten Nobelpreisträger Bob Dylan eingestreut waren, wurde die Senior's Resthome Bluesband ihrem Zusatz „blues and more“ gerecht. Das Auge freute sich zudem über sorgsam eingesetzte Nebeleffekte auf der Bühne. Auf ein drittes „Meckenheimer Blues-Concert“ wird man sicherlich nicht lange warten müssen.