Ursache unklar

Meckenheim. Die Seniorin, die in der vergangenen Woche mit ihrem Auto in eine Arztpraxis in Meckenheim gefahren ist, ist am Donnerstag verstorben. Das bestätigte die Bonner Polizei nun.

Von Axel Vogel, 04.05.2018

Eine 80-jährige Patientin einer Meckenheimer Arztpraxis hat am vergangenen Donnerstag beim Versuch, auszuparken, den falschen Gang erwischt. Sie raste gegen die Wand der Praxis und richtete großen Schaden an. Eine Woche später ist die 80-Jährige nun gestorben. Das bestätigte die Bonner Polizei am Freitag.

"Aus bislang ungeklärter Ursache verwechselte die Frau bei ihrem Automatikfahrzeug die Gangstufen und zusätzlich in fataler Weise auch das Brems- und Gaspedal", hieß es in der vergangenen Woche in der Polizeimeldung. Mit Vollgas durchbrach die Seniorin mit ihrem Auto zunächst einen Gartenzaun, um dann aus ungeklärter Ursache nach rechts zu lenken und nach etwa 14 Metern frontal in die Wand des Wartezimmers der Praxis zu fahren. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt, in der Arztpraxis gab es keine Verletzten.

Kurioser Unfall in Meckenheim Foto: Axel Vogel Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in eine Meckenheimer Arztpraxis gerast.

Inwiefern die bei dem Unfall erlittenen Verletzungen jetzt ursächlich für den Tod der 80-Jährigen waren, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei sowohl zu dem Unfall als auch zu den Todesumständen laufen.