Publikum schlug Aufreger-Themen vor

Sebastian Pufpaff lud das Publikum in der Jungholzhalle zum Mitmachen ein.

MECKENHEIM. "Kabarettdienstleister" Sebastian Pufpaff in Aktion: Einen Abend lang regt er sich für alle Anwesenden über alle Themen auf, die man ihm spontan zuruft - von Porschefahrern bis Trump.

Von Juliane Hornstein, 05.02.2018

Der einzige Obdachlose im Ort hat ein Haus, an der Hotline meldet sich ein netter und kompetenter Mitarbeiter und am frühen Morgen wird schon gelächelt. Solch paradiesische Zustände machen die Arbeit als Kabarettist für Sebastian Pufpaff natürlich nicht gerade einfacher. Trotzdem stellte er sich der Herausforderung und bot dem Meckenheimer Publikum am Samstag einen Auftritt mit Servicegedanken.

„Ich sehe mich als Kabarettdienstleister“, so seine Arbeitsauffassung. Er sei bereit, sich für alle Anwesenden einen Abend lang zu allen Themen aufzuregen, die man ihm spontan zuruft. Präsident Donald Trump, die Groko und Alexander Dobrindt wünschte sich das Publikum passend zur aktuellen Nachrichtenlage. Ebenfalls wenig überraschend im Rheinland: Karneval. Wobei es hier recht schwer zu entscheiden war, ob man nun dafür oder dagegen sein soll. Einzig beim Fußball hielt sich Pufpaff zurück – Meckenheim liege zu nah an Köln und da dieses Thema…

Klimawandel ist ein guter Vorschlag

Klimawandel andererseits sei ein guter Vorschlag. Da war Pufpaff nämlich ganz dafür. Die Meckenheimer sollten es seiner Ansicht nach auch sein. „Sie wohnen hier doch hoch genug.“ Und der Rhein im Vorgarten hätte ja auch was Schönes. Einige vorbereitete Überlegungen hatte der in Bad Honnef lebende Künstler ebenfalls mitgebracht, genauer sein ganzes Programm „Auf Anfang“ – wie passend, wenn man zugleich das Jahresprogramm des Bürgervereins damit eröffnet.

Mehr als 600 Besucher wollten dabei sein, was neben dem aus dem Fernsehen bekannten Künstler laut Vereinsvorsitzendem Bernhard Granz auch an der Jungholzhalle liegt. Selbst Pufpaff erwähnte die frisch sanierte Halle genervt – als einen weiteren Punkt, über den er sich leider nicht aufregen könne. Aber egal. Er sei nun ohnehin fundamental-liberal, hasse alle Menschen gleich (sich eingeschlossen) und sage einfach mal zu allem ja.

Von der Evolution der Handtrocknung

Schließlich sei selbst die Evolution der Handtrocknung in öffentlichen Toiletten auf ihrem technischen Höhepunkt angekommen. Fazit: „Das meiste ist irgendwie gut.“ Aber natürlich nicht so gut, dass ein Kabarettist von Pufpaffs Format nicht gerade in seiner Begeisterung noch diverse Spitzen verteilen könnte. Schließlich sieht man die Schere zwischen Arm und Reich viel zu selten aus der Perspektive eines gut gelaunten Porschefahrers.

Auch wenn da vielleicht mal das Lachen im Hals stecken bleiben wollte, die gute Laune auf der Bühne übertrug sich auf alle Anwesenden. Und Pufpaff verbuchte generationenübergreifenden Erfolg. Das eher ältere Publikum war genauso gefesselt wie die Mädchen des Abschlussjahrgangs am Konrad-Adenauer-Gymnasium, die eigentlich nur zugunsten ihrer Abiballkasse die Garderobe übernommen hatten.