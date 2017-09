Kilometerlanger Rückstau

Am Autobahnkreu Meckenheim staut sich der Verkehr am Freitagnachmittag kilometerlang.

Meckenheim. Am Freitagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall auf dem Kreuz Meckenheim ereignet. Die A61 in Richtung Koblenz ist an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Es kommt zu kilometerlangem Stau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2017

Am Autobahnkreuz Meckenheim hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten GA-Informationen sind vier Fahrzeuge an der Kollision beteiligt, darunter ein Lkw. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Zur Zeit staut sich der Verkehr vor dem Meckenheimer Kreuz in Richtung Koblenz mehrere Kilometer lang zurück. Aktuell ist die Strecke einspurig befahrbar, die Vollsperrung aufgehoben. Die Polizei versucht den Verkehr über die Ausfahrten abzuleiten. Zum Unfallhergang ist noch nichts Genaueres bekannt. Die Ermittlungen vor Ort laufen.

Die aktuelle Verkehrslage

Weitere Informationen folgen