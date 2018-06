Provisorische Klassenzimmer

Modulbauweise: An der Merler Gemeinschaftsgrundschule werden Containerklassen errichtet.

Meckenheim. Die Stadt saniert die beiden Grundschulen in Meckenheim-Merl. Während der Arbeiten werden die Kinder in mobile Klassenräume ausquartiert. Schwerlastkräne hieven die Container zurzeit an ihren Platz.

Die Spezialisten leisten ganze Arbeit: Binnen kürzester Zeit schwebt ein Klassenzimmer nach dem anderen am Haken eines Schwerlastkrans an seinen Platz. Auf dem Gelände der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Meckenheim-Merl entsteht ein zum Teil zweistöckiges Containerbauwerk. Es soll die Mädchen und Jungen der Katholischen Grundschule (KGS) Merl beherbergen, während deren Schule saniert wird. Für rund ein Jahr ziehen die KGS-Schüler ins provisorische Containerdorf.

Nach Auskunft der Stadt Meckenheim schreiten die weithin sichtbaren Arbeiten zügig voran, die mit Hilfe eines Mobilkrans einer Bornheimer Firma ausgeführt werden. Die Pfingstferien nutzten die Techniker aus, um die Containermodule Stück für Stück vom Lastwagen zu heben, sie durch die Luft schweben zu lassen, sie zielgenau auf dem Schulhof abzustellen und im Handumdrehen miteinander zu verbinden.

Der Umbau macht die Schulen fit für die Zukunft

Etwa vier Millionen Euro investiert die Stadt in die Sanierung der KGS Merl und etwa 4,6 Millionen Euro anschließend in Sanierung und Umbau der Gemeinschaftsgrundschule (siehe Infokasten). Ziel des Gesamtvorhabens ist es, die beiden Schulen auf die veränderten pädagogischen Anforderungen, zum Beispiel die Inklusion, aber ebenso auf den Ausbau der Ganztagsbetreuung für jeweils etwa 140 Schüler auszurichten.

Außerdem sollen beide Gebäude für etwa 200 Schüler und bis zu acht Klassen ausgebaut werden, wie der Erste Beigeordnete der Stadt, Holger Jung, erläuterte. Gleichzeitig sollen vorhandene Defizite der beiden Schulgebäude aus den Jahren 1969 und 1976 – Zeiten des Einwohnerwachstums in der Stadt Meckenheim – ausgeglichen und eine energetische sowie eine Schadstoff- und Brandschutzsanierung vorgenommen werden.

KGS zieht im Sommer in die Container

Der modifizierte Zeitplan sieht laut Stadtverwaltung vor, dass der Umzug der Katholischen Grundschule Merl in die Containerschule während der Sommerferien vonstatten gehen soll. Die Bauarbeiten an der KGS sollen im Mai 2019 fertig sein. Im Sommer 2019 könnten die KGS-Schüler zurückziehen in ihre renovierten Räume und die Containerklassen frei machen für die Kinder der GGS.

Die Sanierung der Katholischen Grundschule geht auch mit einem runderneuerten Erscheinungsbild einher: Die vorhandene schwarze Eternitverkleidung, die zum Teil laut Stadtverwaltung auch asbestbelastet ist, wird demontiert. Dafür werden die Schulgebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Fassade und das Dach bekommen eine Wärmedämmung, außerdem werden neue Fenster eingebaut.

Ein Anbau an der nordwestlichen Ecke der KGS soll zudem zusätzliche Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im Obergeschoss schaffen. Die jetzige Halle wird zur Mensa mit Küche umgebaut, um eine Betreuung in der Offenen Ganztagsschule möglich zu machen.