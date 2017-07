MECKENHEIM. Seit gut drei Jahren ist das Untergeschoss des Mosaik-Kulturhauses in Meckenheim wegen eines Wasserschadens nicht zu nutzen. Jetzt hat die Sanierung des Gebäudes begonnen. Die Stadt investiert 156.000 Euro.

Von Anita Borhau-Karsten, 29.07.2017

Seit etwa drei Jahren ist das Untergeschoss des Mosaik-Kulturhauses Meckenheim aufgrund eines Wasserschadens nicht nutzbar. Jetzt haben die Arbeiten zur Sanierung begonnen. Mit etwa 156 000 Euro beziffert das Städtische Gebäudemanagement die Kosten für Abbrucharbeiten, die Abdichtung der Bodenplatte, die Erneuerung der Fußbodenheizung, Estrich-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

Da das Wasser von außen eingedrungen war, tritt keine Versicherung für die Kosten ein.

Neben den Sanierungsarbeiten wird zudem der Schallschutz im großen Raum im Erdgeschoss verbessert. 8500 Euro sind dafür im städtischen Haushalt vorgesehen. Eine Aufwertung erfahren die Proberäume im Untergeschoss. Etwa 4500 Euro nimmt die Stadt in die Hand, um dort Akustikmaßnahmen durchzuführen.

Zudem wird das gesamte Gebäude im Hinblick auf die IT-Nutzung besser ausgerüstet, sodass auch im Untergeschoss eine Wlan-Nutzung möglich sein wird. 7500 Euro soll das kosten.

Ein neues Treppengeländer ist Teil des Sanierungsplanes

Weitere in diesem Jahr geplante Arbeiten im Mosaik sind ein neues seitliches Treppengeländer für den Nebeneingang des Kindertreffs, das mit 6500 Euro zu Buche schlagen soll sowie Umbauarbeiten in den Toiletten, um sie besser für die Kita-Gruppe der Villa Regenbogen, die seit 2014 im Mosaik untergebracht ist, nutzbar zu machen. Dies ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 10 000 Euro verbunden.

Dass erst jetzt mit der Sanierung und den Arbeiten im Mosaik begonnen werden konnte, liegt an der hohen Auslastung der Fachabteilung der Meckenheimer Verwaltung. Die Arbeiten wurden mit dem Jugendamt abgestimmt. Abgeschlossen sollen die Arbeiten Ende dieses Jahres sein.

Das Kulturhaus sorgt seit vielen Jahren für Abhilfe in Sachen Monotonie bei Kindern und Jugendlichen und bietet Schülern am Siebengebirgsring die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten. Neben einem großen Angebot an Gesellschafts- und Videospielen werden Ausflüge organisiert und Feiern auf die Beine gestellt. Besonders beliebt bei den Eltern: die Betreuungsangebote in der Ferienzeit.

Wegen der Sanierungsarbeiten zieht der Kinder- und Jugendtreff in die vorderen Räumlichkeiten des Erdgeschosses. Das Programm wird dadurch nicht beeinträchtigt und die Öffnungszeiten können ebenfalls beibehalten werden.