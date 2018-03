Grundschulen in Meckenheim

Bagger, wie hier bei Kanalarbeiten, werden an der Katholischen Grundschule in Meckenheim bald wieder anrücken.

MECKENHEIM-MERL. Nach Planungsverzögerungen sollen Container für die Sanierung der KGS Merl im Juni aufgestellt werden. Währenddessen diskutiert der Schulausschuss über das tägliche Verkehrschaos an der Uhlgasse.

Von Anita Borhau-Karsten, 18.03.2018

Die Sanierung der Merler Grundschulen verzögert sich. Das hat die Verwaltung am Donnerstag im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur mitgeteilt und bestätigte damit eine Mitteilung vom Februar im Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Susanne Zwicker, die Fachbereichsleiterin für Bildung, Kultur und Sport, stellte den neuen Zeitplan vor. Demnach sind die Eltern bereits im Februar schriftlich über die aktuellen Planungen informiert worden. Die Containeraufstellung für die Zwischenlösung auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) soll im Juni erfolgen, der Umzug der katholischen Grundschule Merl (KGS) in die Containerschule in den Sommerferien. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen an der KGS ist für Mai 2019 geplant. Der Rückzug der KGS in die neuen Räume soll, ebenso wie der Umzug der GGS in die Container, im Sommer 2019 stattfinden.

Die Baupläne seien zwischenzeitlich optimiert worden, berichtete Zwicker. Die zunächst am Eingang geplante Hausmeisterloge sei zugunsten einer automatischen Tür für körperbehinderte Menschen nach innen verlegt worden.

Umzugsvorbereitungen laufen

Bereits jetzt seien auf dem Schulgelände der GGS Bäume gefällt und Grün zurückgeschnitten worden, berichtete die Schulleiterin Barbara Bienentreu. Die Rasenflächen hätten sich in ein „Matschfeld“ verwandelt. „Wir schwanken zwischen Bangen und der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird“, sagte Bienentreu. Die KGS Merl bereite sich inzwischen auf den Umzug vor, berichtete KGS-Rektorin Gabriele Vitt.

Ein Problem stelle derzeit die Verkehrssituation rund um die Schule dar. Am zweiten Zugang an der Uhlgasse herrsche regelmäßig Chaos, berichtete Vitt und bat Verwaltung und Ausschuss, darüber nachzudenken, „wie die Schule vor Eltern geschützt werden kann, die ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren wollen“. Dass die Situation an der Uhlgasse nicht nur für Anwohner und Patienten der dortigen Ärzte eine Belastung darstelle, sondern auch wegen des Feuerwehrgerätehauses am Ende der Uhlgasse brisant sei, betonte der Merler Ortsvorsteher Michael Sell (CDU). Uhlgassen-Anwohner und Bürger für Meckenheim-Mitglied Klaus-Jürgen Pusch ergänzte, dass die Lage an Tagen, an denen die RSAG die Mülltonnen leere, noch chaotischer sei.

Elternverhalten rund um die Schulen sei ein grundsätzliches Problem und ein Thema der gegenseitigen Rücksichtsnahme, erklärte der Erste Beigeordnete Holger Jung. „Wir wollen gerne für das Thema sensibilisieren“, sagte er zu. Ob der Umbau der KGS Merl zu einer barrierefreien Schule auch mit einem barrierefreien Ausbau des Umfeldes einhergehe, sodass Menschen mit Handicap problemlos von der Bushaltestelle bis zur Schule gelangen können, wollte Rainer Friedrich (CDU) wissen. Außerhalb des Schulgeländes gebe es im Zusammenhang mit der Sanierung zurzeit keine entsprechenden Pläne, erklärten Zwicker und Jung.