Nach mehrjähriger Bauzeit zeigen sich die Hauptstraße und der Kirchenvorplatz in Meckenheim in neuem Gewand. FOTO: TOBIAS ZOPOROWSKI

Meckenheim. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Neugestaltung der Hauptstraßein Meckenheim abgeschlossen. Am 13. Mai wird sie nun offiziell mit einem Festakt eröffnet.

Von Tobias Zoporowski, 28.04.2017

Am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ wird die umfassend neu gestaltete Meckenheimer Hauptstraße nach zweieinhalbjähriger Bauzeit symbolisch eröffnet. Für den Verkehr freigegeben ist sie schon seit November vergangenen Jahres. Nachdem allerdings noch Restarbeiten, unter anderem am Parkplatz am Obertorkreisel, erledigt werden mussten, folgt nun zum Abschluss der Bauarbeiten am Samstag, 13. Mai, ein großer Festakt, wie Dirk Schwindenhammer, Wirtschaftförderer der Stadt Meckenheim und Bürgermeister Bert Spilles bei einem Pressegespräch am gestrigen Donnerstag ankündigten. „Der Tag der Städtebauförderung bietet sich für uns geradezu an“, so Schwindenhammer. „Es geht darum, ein ganzheitliches Konzept zur Attraktivitätssteigerung von Innenstädten zu präsentieren. Die Hauptstraße ist dabei ein wichtiger Teil der Sanierung unserer Altstadt“, führte der Wirtschaftsförderer weiter aus.

Um 11 Uhr wird Bürgermeister Spilles den Festtag auf dem neuen Platz am Niedertorkreisel mit der feierlichen Enthüllung eines historischen Teilstücks der römischen Wasserleitung – welches übrigens aus Essen seinen Weg nach Meckenheim fand – eröffnen.

Fest mit den Domstürmern, Jeckediz und Rabaue

Das anschließende Programm bietet von Riesenhüpfburgen für die Kleinen auf dem Marktplatz und einem Biathlon-Parcours für jedermann über die erste Meckenheimer Staffel-Stadtmeisterschaft, bei der es viele wertvolle Preise zu gewinnen gibt, bis hin zum großen Abschlusskonzert mit den bekannten kölschen Bands Domstürmer, Jeckediz und Rabaue für jeden etwas.

Selbstverständlich kann (und soll) auf der „neuen“ Hauptstraße an diesem Tag gemächlich flaniert werden, über 40 Gewerbetreibende haben sich zu diesem Anlass Sonder- und Rabattaktionen einfallen lassen. In deren Genuss kommen die Meckenheimer Bürger allerdings bereits ab dem 8. Mai anlässlich der „Meckenheimer Servicewoche“, in der es sich ganz besonders lohnt, in den Geschäften entlang der Hauptstraße vorbeizuschauen.

„Baumaßnahmen dieser Größenordnung können nie ganz ohne Einschränkungen stattfinden“, zog Marcus Witsch, Fachbereichsleiter Verkehr und Grünflächen der Stadt Meckenheim, insgesamt ein positives Fazit der vergangenen zweieinhalb Jahre.

Ein Grund dafür war sicherlich die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Bauarbeiten in mehreren Abschnitten anzugehen, die dann jeweils unmittelbar nach ihrer Fertigstellung für den Verkehr wieder freigegeben wurden. So hielt sich denn auch die Belastung für Anwohner und Geschäftsleute in Grenzen.

Die Einschränkungen durch die Bauarbeiten seien zwar „spürbar und manchmal auch lästig“ gewesen, so ein Geschäftsinhaber, der seinen Namen nicht genannt wissen möchte, gegenüber dem General-Anzeiger. Man habe „den Fortschritt jedoch stets sehen und das Ende der Arbeiten im Blick halten können.“ Und eigentlich sei „es doch jetzt sehr schön“ geworden, so der Unternehmer weiter. Meckenheim habe auf jeden Fall eine Aufwertung erfahren, die „aber auch bitter nötig“ gewesen sei.