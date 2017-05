Wichtige Entscheidungen beim SSV Heimerzheim

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Aus dem Aschenplatz ist bereits ein grüner Hybridrasenplatz geworden. Eine positive Bilanz zog der Vorsitzende des SSV Heimerzheim, Reinhart Marschall.

Aktuell stehen die weiteren Vorbereitungen für den geplanten Nebenplatz an, die – so hofft der Vorstand – bald abgeschlossen werden können, damit noch in diesem Sommer mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Marschall wies auf die hohe Belastung für die Sportvereine hin, die als Bauherren die Anlage von neuen Hybrid- oder Kunstrasenplätzen stemmen müssen. Umso wichtiger sei es, den Verein breit aufzustellen und neue Mitglieder zu gewinnen. Marschall wies auf die Neugestaltung der vereinseigenen Internetseite www.ssvheimerzheim.de hin.

Die Badminton-Abteilung konnte sich mit dem abermals sehr erfolgreichen Küken-Cup und einer neuen Abteilungsführung präsentieren. Auch aus den Abteilungen Rückengymnastik, Fitnessgymnastik und Aquajogging gab es positive Rückmeldungen.

Neuer Trainer

Im Bereich Fußball konnte für die erste Mannschaft ein leistungsstarker Trainer gewonnen werden, mit dem der Aufstieg in die Kreisliga C angepeilt wird. Auch die Alten Herren haben eine neue Abteilungsführung. Für die Jugendspieler werden wohl für die neue Saison 2017/2018 in fast allen Altersklassen Trainings- und Spielmöglichkeit bestehen – teilweise durch Spielgemeinschaften mit Rot-Weiß Dünstekoven – wie Jugendwart Heinz Schmitz sagte. Er berichtete auch über Aktivitäten zum Kinderschutz im Verein.

Noch in Gründung sind zwei neue Abteilungen: Nordic Walking und Boule. Der erste Nordic-Walking-Kurs hat 22 Teilnehmer – mehr ist durch die engagierte Trainerin nicht zu betreuen, berichtete Marschall. Der SSV wird nach Kursende einen Lauftreff anbieten, ein neuer Einsteigerkurs ist für das Frühjahr 2018 geplant. Auch zu den ersten – noch informellen – Boule-Treffs sind schon zahlreiche Interessierte erschienen, bereits acht haben ihre Mitgliedschaft im SSV beantragt.

Der von Kassierer Andreas Engels dargestellte Finanzbericht war dieses Jahr noch bedeutsamer, schließlich kostet die Neugestaltung der beiden Spielflächen knapp eine halbe Million Euro, die durch den Vorstand zu verantworten sind. Die Zahlen und Erläuterungen überzeugten die anwesenden Mitglieder. Für die Kassenprüfer konnte Dieter Felten die vorbildliche Kassenprüfung attestieren.

Preiserhöhung kommt

Die Gebühren für die Einzelkurse werden mit Blick auf die gestiegenen Kosten zum 1. Juli um zehn Euro erhöht. Die bisher extrem günstigen Jahresbeiträge für die Fußballer werden vor dem Hintergrund der attraktiveren, aber auch kostenintensiven Spielflächen merklich angehoben; sie liegen damit aber immer noch unterhalb der Empfehlungen einer durch den Westdeutschen Fußballverband beauftragten Studie zu den Mitgliedsbeiträgen seiner Vereine.

Wer SSV-Mitglied ist und weitere Angebote nutzen möchte, bekommt künftig einen Nachlass. Das gilt ebenso für Familien mit zwei und mehr Mitgliedern im SSV, die ebenfalls einen reduzierten Gesamtbetrag zahlen. Vorteile aus einer Abteilungsmitgliedschaft im SSV haben demnächst auch die regelmäßigen Kursteilnehmer, sie sparen Geld gegenüber der Buchung der Einzelkurse.

Weitere Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten am Vereinsheim werden folgen. Dort sind ein zusätzlicher Abstellraum und ein Grillplatz geplant. Das wichtigste Ereignis für den Verein in naher Zukunft wird die Einweihung des neuen Platzes am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, sein. Am 3. September findet parallel der Gemeindesporttag in der Dreifachturnhalle am Höhenring statt.