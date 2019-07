90-Jährige in Meckenheim erstochen

In diesem Haus in Meckenheim soll ein 56-Jähriger seine Mutter erstochen haben.

Meckenheim. Gegen einen 56-jährigen Meckenheimer hat ein Richter jetzt Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Er steht im Verdacht, seine 90-jährige Mutter erstochen zu haben. Es gibt neue Erkenntnisse zur Bluttat.

Der 56 Jahre alte Mann aus Meckenheim-Merl, den Polizisten am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung an der Godesberger Straße festgenommen haben, muss in Untersuchungshaft. Ein Richter hat jetzt Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, wie Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage des General-Anzeigers sagte. Offenbar im Streit soll der 56-Jährige seine 90 Jahre alte, nach GA-Informationen pflegebedürftige Mutter erschlagen haben.

Nach Informationen, die dem General-Anzeiger vorliegen, hatte der Mann, der als Lagerist in einem Lebensmittelgeschäft tätig war, angeregt, dass seine Mutter in einem Heim leben möge, um dort gepflegt zu werden. Dies jedoch habe die 90-Jährige kategorisch abgelehnt. Neue Erkenntnisse haben die Ermittler zum Tag der Bluttat gewonnen. „Es haben sich weitere Hinweise ergeben, dass die Frau nicht am Auffindetag gestorben ist“, erklärte der Polizeisprecher.

Hintergrund: Der 56 Jahre alte Sohn hatte am Mittwochnachmittag den Notarzt verständigt, da seine Mutter leblos in der gemeinsamen Wohnung an der Godesberger Straße liegen würde. Die gerufene Notärztin stellte daraufhin fest, dass die Frau „nicht eines natürlichen Todes“ gestorben war. „Die Tat soll sich bereits am Sonntag ereignet haben“, berichtete der Polizeisprecher. Laut Polizei wies die gefundene Frau eine Stichverletzung am Oberkörper auf.

Mutmaßlicher Täter war bis dato nicht polizeibekannt

Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand, gebe es nicht, sagte Beyer. Ebenso wenig haben die Ermittler bis dato keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann psychische Probleme gehabt habe. Der 56-Jährige sei der Polizei bislang auch nicht durch andere Straftaten bekannt gewesen.

Bereits am Mittwoch hatte der Verhaftete gestanden, seine Mutter getötet zu haben. Nach GA-Informationen waren Mutter und Sohn wegen Meinungsverschiedenheiten zur Pflege der 90-Jährigen in Streit geraten. Der 56-Jährige sei mit der Situation, seine Mutter selbst pflegen zu müssen, überfordert gewesen, gab er gegenüber den Ermittlern an.