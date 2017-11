Merl. Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Einsatz in Merl ausgerückt. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen.

Von Axel Vogel, 16.11.2017

In Merl ist es am Abend zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Mit 30 Wehrleuten rückte die Feuerwehr gegen 21 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus aus.

Nach GA-Informationen wurde eine männliche Person aus dem Wohnhaus gerettet. Sie soll schwer ansprechbar gewesen sein.