Neus Rathaus Meckenheim

09.02.2017 MECKENHEIM. Endspurt in Meckenheims neuer Mitte: Der Neubau von Rathaus und Jungholzhalle schreitet weitgehend planmäßig voran. Die Verwaltung plant den Umzug nach der Landtagswahl am 14. Mai.

Endspurt in Meckenheims neuer Mitte: Der Neubau von Rathaus und Jungholzhalle schreitet weitgehend planmäßig voran. Vor etwa einer Woche hat die Neugestaltung der Außenanlagen begonnen. Sie soll in zwei Bauabschnitte gegliedert werden. Wie der Technische Beigeordnete der Stadt Meckenheim, Heinz-Peter Witt, am Mittwoch bei einem Pressegespräch auf der Baustelle erklärte, seien diese Arbeiten leider mit vermehrten Einschränkungen für die Bürger verbunden.

Für Hallenbadbesucher und Eltern der städtischen Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ stehen temporär weniger Parkplätze zur Verfügung. Die Behindertenparkplätze vor dem Hallenbad wurden bereits an den Siebengebirgsring verlegt. Ein provisorischer Fußweg wurde mit Hilfe von bitumengebundenem Kies geschaffen, damit die fußläufige Verbindung vom Siebengebirgsring zum Hallenfreizeitbad und zum benachbarten Schulcampus zu jeder Zeit gewährleistet ist.

Zunächst von den Bauarbeiten betroffen ist der Bereich zwischen Jungholzhalle und Hallenbad. Dort sind bereits die Bagger in einem erweiterten eingezäunten Baufeld von etwa 2500 Quadratmeter Größe rund um den Neubau mit dem Rückbau der alten Außenanlage beschäftigt. Später werden dort noch Versorgungsleitungen verlegt. Dann wird mit den Pflasterarbeiten für die neuen Wege und Parkflächen begonnen, Beete mit von den Ortsparteien gespendeten Apfelbäumen werden angelegt und Straßenlampen errichtet.

Bis Ende Februar soll der erste Bauabschnitt so weit fortgeschritten sein, dass mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen Rathaus und Kita begonnen werden kann. Dort sollen vor allem Grünanlagen entstehen, die unter anderem mit Ahornbäumen und Magnolien bepflanzt werden. Für den zweiten Bauabschnitt müssen, wie Witt mitteilte, leider auch die verbliebenen Parkplätze vor der „Pusteblume“ gesperrt werden. Als Ausweichfläche stehe ein Parkplatz am neuerrichteten Gebäude der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH (Mewoge mbH) zur Verfügung. Geparkt werden könne auch auf dem öffentlichen Parkplatz am Preuschoff-Stadion. Von dort müssten Hallenbadbesucher einen etwa vier Minuten langen Fußweg in Kauf nehmen.

Im April sollen die Außenarbeiten rund ums neue Rathaus abgeschlossen werden. Die Eltern würden über die temporär schwierige Parksituation beim Bringen und Abholen der Kitakinder vom Personal der Kita informiert, warb Witt um Verständnis.

Ein wenig in Verzug geraten seien die Arbeiten an der Fassade des neuen Rathauses. „Eigentlich sollte die schon weiß sein“, räumten Witt und Bauleiter Markus Skibbe von der Goldbeck West GmbH ein. Doch nach wie vor hält Skibbe am ehrgeizigen Ziel des Bauunternehmens fest, Rathaus und Jungholzhalle nach nur 15 Monaten Bauzeit im Mai dieses Jahres an die Stadt zu übergeben. Der Innenausbau schreite planmäßig voran. Seit Dezember sei die Heizungsanlage in Betrieb. Das dritte Obergeschoss sei beinahe fertiggestellt.

In der nächsten Woche dürfen sich die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus vor ihrer Sitzung am Dienstag bei einer Begehung der Baustelle vom Fortschritt überzeugen. Auch der Kostenrahmen bleibe gewahrt, erklärten Witt und Skibbe.

Geringfügige Mehrkosten würden durch eine bei den Fundamentarbeiten zutage gekommene Asphaltschicht entstehen. Zudem müsse die Querungshilfe auf dem Siebengebirgsring, die durch die Bauarbeiten gelitten hat, erneuert werden.

Nach der Landtagswahl am 14. Mai will die Stadtverwaltung mit dem Umzug in ihr neues Domizil beginnen. Auch der Termin für die Einweihung des neuen Gebäudes steht bereits fest. Sie soll am 23. Juni stattfinden.