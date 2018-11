Verkehr in Meckenheim

Dass in Meckenheim die Danziger Straße zum Tempo-30-Zone werden möge, wollen Alfred Richmann (l.) und Stefan Ummenhofer.

Meckenheim. Anwohner in Meckenheim empfinden den Verkehr als bedrohlich: Sie wollen, dass die Geschwindigkeit auf der Danziger Straße auf 30 Stundenkilometer begrenzt wird. Am Mittwoch ist das Thema im Haupt- und Finanzausschuss.

Von Petra Reuter, 28.11.2018

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Kilometer pro Stunde sind in Meckenheim kein Tabu. Vor dem Campus gibt es sie, vor manchem Kindergarten, auf der Hauptstraße in Alt-Meckenheim ist man mit mehr als 20 Kilometern pro Stunde schon zu schnell. Nun wollen Anwohner im Umkreis der Danziger Straße, dass auch dort die maximal erlaubte Geschwindigkeit deutlich reduziert wird.

Rund 100 Unterschriften hatten Alfred Richmann und Stefan Ummenhofer für dieses Anliegen gesammelt. Sie wünschen sich eine Tempobegrenzung analog der Merler Straße, die nach ihrer Meinung ähnliche Merkmale aufweist. Die Argumentation, dass es sich bei der Danziger Straße um eine Hauptsammelstraße handele, an der die 30-er Geschwindigkeitsbegrenzung nicht möglich sei, könnten sie nicht nachvollziehen. Ihrer Meinung nach gäbe es viele Beispiele in Meckenheim und anderen Städten, in denen man bei vergleichbarer Verkehrssituation die höchstzulässige Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert habe.

In letzter Zeit habe er zwei Mal beim fußläufigen Überqueren der Straße ab der Mitte der Straße wegen schnell nahender Autos sprinten müssen, berichtete Alfred Richmann. Auch habe er schon einmal gesehen, dass Kinder die Straße hier mit Fahrrädern oder zu Fuß überquerten. Das halte er für gefährlich. Seit einiger Zeit benutze er deshalb vermehrt die 50 Meter entfernt liegende Querungshilfe für Fußgänger auf der Danziger Straße.

Anliegen am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss

Ummenhofer argumentiert nicht nur mit Beispielen aus anderen Städten. Sein Augenmerk liegt auch auf der Lärmbelastung und der Luftverschmutzung durch schnell fahrende Fahrzeuge. In einem seit 1983 verdichteten Wohngebiet wie diesem sei das nicht tragbar. Außerdem wisse er, dass es nach dem ersten Vorschlag im Sommer Geschwindigkeitsmessungen an der Danziger Straße gegeben habe. Im Durchschnitt seien die Autofahrer etwa 48 Kilometer pro Stunde gefahren. Ihm seien jedoch die Spitzenwerte wichtiger, weil von diesen die Gefahr ausginge. Diese kenne er nicht.

Richmann und Ummenhofer hoffen, ihr Anliegen am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss vortragen zu können. Dort steht die Erörterung zu einer möglichen Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeit auf der Danziger Straße auf der Tagesordnung.