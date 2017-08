25 Grad Neigung

Foto: Axel Vogel

PK der Meckenheimer SPD an der neuen Bahnunterführung in Meckenheim: Die viel zu steilen Rampen sind etwa für Fahreradfahrer wie Brigitte Kuchta ein Ärgernis. Wie ein angemessener Rampenwinckel verlaufen sollte zeigt Peter Zachow am Beispiel eines gespannten Bandes. Das wird vor allem zum Ärgernis weil die Aufzüge noch außer Funktion sind, weil sie noch nicht abgenommen wurden.