Auf Kreuzung gerutscht

Meckenheim. Die Polizei hat die Fahrt eines betrunkenen Autofahrers in Meckenheim beendet. Der 40-Jährige hatte zuvor offenbar beinahe einen Unfall verursacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.07.2019

Die Polizei hat am späten Samstagabend einen betrunkenen 40-jährigen Autofahrer in Meckenheim gestoppt. Der Mann war gegen 23 Uhr auf der Straße "Am Steinbüchel" mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vor einer roten Ampel habe der Autofahrer abrupt abgebremst und sei dabei auf die Kreuzung gerutscht. Zwei Fahrzeuge im Querverkehr mussten demnach ausweichen, um nicht mit dem Fahrzeug des Betrunkenen zusammenzustoßen.

Die Polizei stoppte den 40-Jährigen schließlich, nachdem dieser zunächst trotz Aufforderung nicht angehalten hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.