Überall an der Hauptstraße

In Meckenheim wurde am Montag eine Apotheke überfallen (Symbolfoto).

Meckenheim. Zwei maskierte Männer haben am Montag eine Apotheke in Meckenheim überfallen. Einen Verdächtigen konnte die Polizei nach der Tat stellen. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Raub verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2018

Nach einem Raubüberfall in einer Apotheke in Meckenheim hat die Polizei am Montag einen 26-jährigen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann war bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt.

Zwei maskierte Männer hatten am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr eine Apotheke an der Hauptstraße in Meckenheim ausgeraubt. Mit Messern bedrohten die Räuber Mitarbeiter und Kunden. Nach Angaben der Polizei wurde bei einem kurzen Gerangel mit einem der bewaffneten Täter ein Mitarbeiter leicht an der Hand verletzt. Die zwei Männer raubten Bargeld und persönliche Gegenstände. Wie hoch die Beute der beiden Räuber war, ist bislang unbekannt.

Als die Täter flohen, nahmen sie eine Kassenlade mit und verloren dabei einen Teil ihrer Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0228-150 und beschreibt die Männer wie folgt:

- 1,70 bis 1,75 Meter groß

- sportliche Figur

- 25 bis 30 Jahre alt

- sprachen mit möglichem osteuropäischen Akzent