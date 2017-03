Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Am Tatort liegt eine Spritze. Ein Notarzt hatte vor Ort noch versucht, den Mann zu reanimieren.

An der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße wurde der leblose Mann am Samstagmorgen gefunden.

An der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße in Meckenheim hatte ein Zeuge den leblosen Mann gefunden.

Meckenheim. Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Meckenheim auf offener Straße getötet worden. Bereits im Laufe des Samstages wurde ein 18-Jähriger festgenommen.

Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei: Offenbar ist der Fall eines Toten in Meckenheim nur wenige Stunden nach Bekanntwerden bereits aufgeklärt. Die Polizei hat einen 18-jährigen Meckenheinmer vorläufig festgenommen, der einen 45-Jährigen in der Nacht auf Samstag getötet haben soll.

Wie berichtet hatte ein Zeuge gegen 3 Uhr den 45-Jährigen an der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Die alarmierten Rettungs- und Einsatzkräfte fanden schließlich einen schwerverletzten Mann. Trotz intensiver, notärztlicher Versorgung verstarb das Opfer jedoch noch vor Ort.

Streit offenbar eskaliert

Am Samstagabend teilte die Polizei nun mit, dass es in der Nacht zu Samstag offenbar zunächst einen Streit zwischen dem 18-Jährigen, dem 45 Jahre alten Mann und dessen Bruder (49) gegeben haben soll. Vorausgegangen soll ein "geringfügiges Verkehrsdelikt", so die Polizei, über das die drei aneinander geraten sein sollen.

Aus dem zunächst verbalen Streit habe sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt. Das spätere Todesopfer soll den 18-Jährigen so sehr angegriffen haben, dass dieser kurzerhand ein Messer zog und auf den 45-Jährigen einstach und tödlich verletzte. Nach der Spurensicherung, kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Vernehmung von Tatbeteiligten und Zeugen geht die Staatsanwaltschaft Bonn von einer Notwehrsituation aus.

Die Bonner Staatsanwaltschaft und Mordkommission der Bonner Polizei hatten noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und Zeugen befragt. Diese Ermittlungen führten schließlich zu dem 18-Jährigen, der bei dem Geschehen ebenfalls erheblich verletzt worden war. Der Tatverdächtige wurde nach Vernehmung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.