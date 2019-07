Neuer Markt

Meckenheim. Die Parkplatzanlage am Neuen Markt in Meckenheim steht vor ihrem Abriss. Die Stadt hat zahlreiche Parkalternativen rund um den Neuen Markt ausgewiesen.

Von Petra Reuter, 02.07.2019

Eng ist es derzeit im Parkplatzangebot am Neuen Markt. Seit die Parkpalette aus Gründen der Verkehrssicherung vollständig gesperrt ist, haben nicht nur die Kunden, sondern auch die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter Schwierigkeiten, sich neu zu orientieren. Immerhin gibt es Erleichterungen für eingeschränkt mobile Personen.

„Wir haben auf regulären Parkplätzen rund um die Parkpalette mit gelben Markierungen zusätzliche Parkplätze für Menschen mit Gehbehinderung angelegt und gekennzeichnet“, berichtete der technische Beigeordnete Heinz-Peter Witt. Selbstverständlich sei man sich bei der Stadt der Tatsache bewusst, dass der Wegfall so vieler Parkplätze auf einen Schlag Probleme aufwirft. Deshalb informiere man auf der Meckenheimer Homepage zu Parkalternativen.

„Die finden einige Leute wahrscheinlich nicht, weil sie sie nie genutzt haben“, vermutete eine Autofahrerin, die ihr Auto hinter dem Getränkemarkt neben der Parkpalette abgestellt hat. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen sei man einfach immer an ausreichende Parkmöglichkeiten gewöhnt gewesen, meinte sie. Zwei Schwestern, die am Samstag um elf ihren Wagen mit Einkäufen beluden, fanden das Problem an diesem Tag nicht so dramatisch: „Wir sind um zehn Uhr hier gewesen, da ging es noch ganz gut.“ An gewöhnlichen Wochentagen sei das vor allem nachmittags und am frühen Abend anders. „Da fährt man hier zum Parken eine Runde nach der anderen.“ Gleich wo man hinhört, alle wünschen sich eine Lösung. Der erste Schritt dazu ist zwar nicht ganz nah, aber immerhin in Sicht, erfuhr man vom Technischen Beigeordneten. Weil die Konstruktion aus den 80er Jahren so marode ist, dass eine erneute Sanierung unwirtschaftlich wäre, ist am notwendigen Abriss nichts mehr zu rütteln.

„Jetzt geht es um die Entsorgung“, so Witt. Denn was drin ist im Material wisse man schon. Was sich genau sich auf dem Stahl der Parkpalette befinde, wisse man hingegen nicht. „Bevor wir ausschreiben und beauftragen können, müssen wir wissen, ob die Farbe oder andere Deckschichten Schadstoffe enthalten.“ In diesem Falle müsste man andere Entsorgungswege berücksichtigen. Die Untersuchung laufe, das Ergebnis erwarte man in den kommenden Tagen.

Nach dem Abriss der Stahlkonstruktion soll die Fläche darunter bis auf Weiteres wieder als Parkfläche zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin müsse man leider auf die umliegenden Parkplätze ausweichen, so Witt. Dass man Fußwege nicht würde vermeiden können, hatte Bürgermeister Bert Spilles bereits in der Ratssitzung Anfang Juni verdeutlicht.

Laut dem Plan auf der Internetseite der Stadt steht ein Auto vom Knöllchen unbedroht und „zeitlos“ auf dem großen Parkplatz in der Karl-Arnold-Straße schräg gegenüber dem Schulcampus, hinter dem Marktcenter, entlang der Danziger Straße und auf dem Parkplatz neben dem Johanniter Stift sowie neben dem Getränkemarkt. Zeitlich begrenzt parken Kunden bei Netto, Lidl und Action sowie bei IKS und in der Tiefgarage des Hit kostenfrei.