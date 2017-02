Kindertagesstätte für Meckenheim

Meckenheim. Am Donnerstag unterzeichneten Bürgermeister Bert Spilles und Jens Holdt, Geschäftsführer der evangelischen Axenfeld-Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie (KJF), eine Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung der neuen Kita „Blütentraum“, die nach dem Ende der Sommerferien am 1. August eröffnet werden soll.

Von Edgar Auth, 12.02.2017

Junge Familien mit Kindern sind in Meckenheim gern gesehen. Deshalb fördert die Stadt das Angebot an Kindertageseinrichtungen. Am Donnerstag unterzeichneten Bürgermeister Bert Spilles und Jens Holdt, Geschäftsführer der evangelischen Axenfeld-Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie (KJF), eine Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung der neuen Kita „Blütentraum“, die nach dem Ende der Sommerferien am 1. August eröffnet werden soll. Diese hat Platz für 65 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, die täglich von sieben bis 16 Uhr betreut werden.

Dafür wird das Gebäude des ehemaligen, am Schlegelweg gelegenen, Kindergartens „Am Ehrenmal“ kernsaniert. Im „Blütentraum“ wird nach dem Prinzip der offen gestalteten Pädagogik gearbeitet. Das Kind gilt dabei als Akteur seiner Entwicklung und erhält im pädagogischen Alltag die Möglichkeit, mitzuentscheiden und sich selbst zu verwirklichen. „Individualität und Einzigartigkeit sind uns wichtig“, betont die KJF.

Wie deren Leiter Jürgen Seidel erläuterte, wolle man möglichst viele Räume für die Kinder schaffen. Gefördert werden Kreativität, Bewegung und Rollenspiel. Was die Kinder an welchem Tag machen „hängt sehr von deren Entwicklungsstand ab“, sagte Seidel. Berücksichtigt werden auch die Wünsche der Eltern und die Vorstellungen des Teams. Dieses solle aus erfahrenen und jungen Kollegen zusammengestellt werden.

Das offene Konzept habe sich in den letzten zehn bis 15 Jahren als sinnvoll erwiesen, so Klaus Graf von der KJF. Mehr und mehr werde von geschlossenen Gruppen abgegangen. Die Kinder sollten in Gemeinschaftsstrukturen hineinwachsen und Teilhabe lernen.

Nach Seidels Worten sollen zwölf Plätze für Kinder unter drei (U 3) reserviert werden, die mehr Schutz brauchen als die älteren. Die Stadt sei froh, „dass wir einen Träger haben, der in diese Richtung geht“, sagte Andreas Jung, Fachbereichsleiter Jugendhilfe. Die Eltern hätten so mehr Wahlmöglichkeiten.

Die KJF betreibt bereits die Kita Apfelbaum sowie eine Kita in Meckenheim-Merl.