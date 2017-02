Evangelische Kirchengemeinde Swisttal

01.02.2017 SWISTTAL-HEIMERZHEIM. „Vergnügt, erlöst, befreit“ lautete das Motto des Gottesdienstes und Neujahrsempfang in der evangelischen Maria-Magdalena-Kirche, in dem Pfarrerin Claudia Müller-Bück über den Psalm von Hanns Dieter Hüsch sprach. Dieser ist auch Motto des Jubiläumsjahrs zur Reformation.

Mit dem Motto des Reformationsjubiläumsjahrs „vergnügt, erlöst, befreit“ hatten sich die 16 Konfirmanden mit ihren sieben Jugend-Teamern anhand biblischer Texte beschäftigt. Und hatten mit ihren Ergänzungen dazu den Sockel der Luther-Büste gestaltet: „vergnügt, erlöst, befreit“: „allein durch die Schrift! – allein durch Gnade! – allein durch den Glauben an Jesus Christus!“

„Vergnügt, erlöst, befreit“ lautete auch das Motto des Gottesdienstes in der evangelischen Maria-Magdalena-Kirche, in dem Pfarrerin Claudia Müller-Bück über den Psalm von Hanns Dieter Hüsch sprach. Der besonderen Einladung zum Gottesdienst an die Neuzugezogenen waren vor allem ältere Neubürger und Muslime aus dem Café International gefolgt. Sie wurden beim anschließenden Neujahrsempfang durch die Leiterin des Besuchsdienst-Kreises, Sabine Schröder, mit Brot und Salz als Symbol für Willkommen und Sesshaftigkeit besonders begrüßt.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde das Programm des Reformationsjubiläumsjahrs vorgestellt. Gemeinsame Angebote und Veranstaltungen wie das monatliche gemeinsame Taizé-Gebet gehören zur gelebten Ökumene in Swisttal. So wollen die evangelische und die katholische Kirche Swisttal das Jubiläumsjahr der Reformation in ökumenischer Verbundenheit gemeinsam gestalten, so Pfarrerin Müller-Bück.

Es sei den beiden Kirchengemeinden ein Anliegen, im Jahr des Rückblicks auf 500 Jahre Reformation gemeinsam Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. „Wir blicken gemeinsam auf das, was uns verbindet und versuchen gleichzeitig, die Unterschiede dabei nicht außer Acht zu lassen. Wir möchten gemeinsam feiern: Gottesdienste und Feste, es geht um Begegnung und einen Austausch über Glaube und Kirche“, heißt es im Programm.

Zu diesem gehören unter anderem zum Valentinstag am 14. Fe-bruar ein Segnungsgottesdienst für Paare in der Kirche Sankt Antonius in Straßfeld und am 24. März unter der Überschrift „… und find‘ noch alle Tage etwas Neues drinnen!“ ein Leseabend zur revidierten Lutherbibel 2017, bei dem unter anderem Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Superintendent Mathias Mölleken ihre Lieblingsgeschichten aus der Bibel vorlesen werden. Am 9. Juli gibt es auf Gut Capellen ein großes ökumenisches Fest anlässlich des Reformationsjubiläums.

Weitere Informationen unter www.ev-kirche-swisttal.de (Gerda Saxler-Schmidt)