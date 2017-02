Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

08.02.2017 Meckenheim. Bei einem Unfall auf der A565 bei Meckenheim sind am Morgen zwei Personen verletzt worden. Ein Lastwagen war umgekippt und verlor Laub auf der Fahrbahn.

Für Verkehrsbehinderungen sorgte am Morgen ein Unfall auf der A565 bei Meckenheim: Ein Klein-LKW mit einem Anhänger war gegen 6.40 Uhr in Richtung Koblenz in Höhe der Unterführung L123 (Töpferstraße) unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen kam ins Schleudern und kippte ebenso wie der Anhänger um.

Das Fahrzeug eines Landschafts- und Gartenbauunternehmens hatte Laub geladen, was durch den Unfall auf der Autobahn verstreut wurde. Der 50-jährige Fahrer und der 35-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide konnten nach Angaben der Polizei selbst aus dem Lastwagen steigen.

Ein Fachunternehmen wurde angefordert, um den umgekippten Lastwagen und den Anhänger wieder aufzurichten und abzuschleppen. Eine Fahrspur musste gesperrt werden, der Verkehr wurde über die linke Spur geführt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften aus Meckenheim und Merl vor Ort. (Jens Kleinert, Alexander Hertel)