Abschied für Marion Zappe

Meckenheim. "Pionierarbeit" habe sie geleistet und sich dem Thema Inklusion verschrieben: Nach 18 Jahren als Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl geht Mation Zappe in den Ruhestand. Beim Schulfest wurde die Pädagogin verabschiedet.

Von Alexander Graf, 10.07.2017

Große Worte machte Marion Zappe bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand nicht. Musste sie auch nicht. Die Verdienste der nun ehemaligen Schulleiterin der Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl sprechen für sich. Sie hervorzuheben überließ sie am vergangenen Freitag anderen Gästen.

Und die waren bei strahlendem Sonnenschein in großer Zahl zum „GGS“-Schulfest in den Zypressenweg gekommen, um sich bei einer von Schülern, Eltern und Kollegen geschätzten Pädagogin für rund 18 Jahre Zusammenarbeit zu bedanken. „Sie haben seit ihrer Ernennung zur Schulleiterin im Jahr 1999 viel geleistet“, zollte ihr Schulamtsdirektorin Bernadette Malcher Respekt. Als Schulleiterin habe sie „Pionierarbeit“ geleistet und sich dem Thema Inklusion verschrieben, lange bevor es in Mode kam.

Es sei Zappes Verdienst, dass die Gemeinschaftsgrundschule Merl eine Einrichtung für alle Kinder – ganz gleich welcher Herkunft oder Konfession – ist.Der Erste Beigeordnete der Stadt Meckenheim, Holger Jung, sprach Zappe direkt an, als er sagte: „Wie selbstverständlich haben sie im vorletzten Jahr eine internationale Vorbereitungsklasse für geflohene Kinder an ihrer Schule eingerichtet. Die Mädchen und Jungen, die teilweise schlimme Erfahrungen gemacht haben, haben an ihrer Schule die ersten sozialen Kontakte in Meckenheim geknüpft und die deutsche Sprache gelernt.“

Große Anerkennung wurde Zappe, die an Ort und Stelle ihre Pensionsurkunde unterzeichnete, auch für ihre Bemühungen zur Schaffung einer Offenen Ganztagsschule an der Gemeinschaftsgrundschule zuteil. „Klinkenputzend“, wie Jung anmerkte, ging die Schulleiterin von Haustür zu Haustür, um Eltern von dem Projekt zu überzeugen. Seit dem Jahr 2009 ist das Angebot nun eine Erfolgsgeschichte, von der rund 140 Kinder profitieren.

Schulamtsdirektorin Malcher goß zum Abschluss Marion Zappes Verdienste in Merl in folgende Worte: „Dank Ihnen finden die Kinder an dieser Schule nicht nur einen Ort des Lernens vor, sondern vor allem einen Ort des Lebens .“