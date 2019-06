Platz für Kinder im Merler Keil

Die Kinder haben den Spielplatz im Merler Keil in Besitz genommen.

Meckenheim-Merl. Auf 1800 Quadratmetern ist im Neubaugebiet eine abwechslungsreiche Spielelandschaft entstanden. Klettern, Rennen, Hangeln, Balancieren und Abenteuerspiele, wie sie in den Köpfen fantasiebegabter Kinder entstehen, sind angesagt.

Von Petra Reuter, 28.06.2019

In der Mitte des Wohngebiets hat die Stadt Meckenheim mit dem neuen Spielplatz am Merler Keil einen Treffpunkt für die ganze Familie geschaffen. Auf rund 1800 Quadratmetern flitzten 25 kleine Spielplatztester von drei bis sechs Jahren aus der Kita Sonnenschein bei der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Bert Spilles und den Ortsvorsteher Michael Sell von einem Spielgerät zum anderen.

Eine Tunnelrutsche lockte die Kleinen, zwei große Sandflächen auf verschiedenen Ebenen und das, was schon Generationen von Kids vor den heutigen Kitakindern glücklich gemacht hat: ein großer Hügel mit wildem Bewuchs. „Wir haben den Hügel absichtlich nicht mit bestimmten Pflanzen bestückt oder Wege geschaffen.

Erfahrungsgemäß machen die Kinder das selbst“, erklärte Bürgermeister Spilles in seiner kurzen Ansprache. Klettern, Rennen, Hangeln, balancieren und Abenteuerspiele, wie sie in den Köpfen fantasiebegabter Kinder entstehen, waren angesagt. Schaukeln, Kletterstationen – als Schiffe mit Ausguck konzipiert – regen die Kinder zu Bewegung und Spielen an. Dass das Konzept als Treffpunkt aufgeht, bestätigte Beate Seidel, Leiterin des Kindergartens Sonnenschein.

„Die Kinder kommen nicht nur als Kita-Gruppe gerne hierher. Sie erzählen auch montags oft davon, dass sie am Wochenende lange hier waren und Freunde zum Spielen getroffen haben“, berichtete sie. Ihrer Meinung nach fördere ein solcher Spielplatz alle motorischen Fähigkeiten der Kinder stressfrei auf spielerische Weise.

Die Aufenthaltsqualität für die ganze Familie stiegt durch große Ruhebänke und eine angrenzende, 4000 Quadratmeter große parkähnliche Fläche. „Die Spielgeräte waren früh fertig aufgestellt“, berichtete Peter Daube vom Fachbereich Verkehr und Grünflächen der Stadt Meckenheim und fügte an: „Das ist ein Spielplatz, wie Spielplätze aussehen sollten.“ Er würde sich freuen, wenn man in der Stadt noch viele solcher Plätze bauen könnte, sagte Daube.