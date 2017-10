Lichterglanz für Gnadentiere

MECKENHEIM. Der Gnadenhof Sickte hat vom Meckenheimer Verbund Weichnachtsbleuchtung als Spende erhalten. Die Beleuchtung war zuvor im Internet zum Verkauf angeboten worden. Dem einzigen Interessenten wurde sie nun geschenkt.

Von Anita Borhau-Karsten, 25.10.2017

Sterne und Lichter sowie der Schriftzug „Frohes Fest“ werden in der Vorweihnachtszeit den Gnadenhof Sickte,ein Altersheim für Film- und Zirkustiere in der Nähe von Braunschweig, beleuchten. Die einst als Sonderanfertigung angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung für Meckenheim hatte nach zehn Jahren ausgedient und wurden nun vom Meckenheimer Verbund an den Hof gespendet.

Was in den vergangenen Jahren Meckenheim in der Weihnachtszeit Glanz verliehen hat, wird zukünftig beim Weihnachtsmarkt des Gnadenhofs Sickte, einem Altersheim für Film- und Zirkustiere in der Nähe von Braunschweig, für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Wilhelm Ley, Sven Schnieber und Gabi Sperling vom Meckenheimer Verbund übergaben jetzt die Spende an Beatrix Hölscher vom Gnadenhof. Sterne und Lichter sowie der Schriftzug „Frohes Fest“ füllten schließlich einen ganzen Lkw. Die Abholung erfolgte an der Halle der Firma Dunkelberg Sanitär Gas Heizung, wo die Beleuchtung kostenlos gelagert wurde, wenn sie nicht im Einsatz war.

Beleuchtung hat nach zehnJahren ausgedient

Seinen Dank dafür sprach Verbund-Vize-Vorsitzender Ley an Josef und Adrian Dunkelberg aus. Die einst als Sonderanfertigung angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung habe nach etwa zehn Jahren ausgedient, berichtete er. Die Befestigungen an den Häusern würden einer Zugfestigkeitsüberprüfung durch den Tüv wohl nicht mehr standhalten. Es sei zudem jeweils die Einwilligung der Hausbesitzer notwendig gewesen, um die alte Spannbeleuchtung zwischen den Häusern anzubringen. Auch passe die Beleuchtung nicht mehr in die neu gestaltete Hauptstraße.

Der Meckenheimer Verbund hatte schon in den vergangenen Jahren statt der alten Beleuchtung mit energiesparenden LED-Lichterketten ausgestattete Weihnachtsbäume entlang der Straße platziert, die dann von den anliegenden Geschäftsleuten individuell liebevoll geschmückt wurden. Die ausgediente Beleuchtung wurde im Internet angeboten. Als sich herausstellte, dass es sich beim einzigen Interessenten um ein Altersheim für Tiere handelte, war den Mitgliedern des Meckenheimer Verbunds klar, dass kein Geld bei der Übergabe fließen soll. „Wir freuen uns, dass unsere alte Beleuchtung nun einem guten Zweck dient“, sagte Ley.

Beatrix Hölscher dankte für die Spende. „So etwas Schönes hätten wir uns wahrscheinlich nie leisten können“, sagte sie. Sie plane zugunsten ihrer Tiere auf dem etwa 20 Hektar großen Gelände entlang der Ringstraße, die dort verläuft, einen Weihnachtsmarkt, der erstmalig im nächsten Jahr veranstaltet werden soll.

Etwa 250 Tiere sind auf dem Gnadenhof zu Hause, darunter viele Meerschweinchen und Katzen, acht Esel, drei Pferde, aber auch Exoten wie einige Papageien, ein altes Zebra, ein Büffel und ein Nashorn. Es handele sich einerseits um Filmtiere im Ruhestand, die Hölscher selbst im Filmtierland ausgebildet hat, aber auch um ehemalige Zirkustiere und Haustiere, denen nun ein Altersruhesitz gewährt wird. „Die Tiere haben früher für uns gearbeitet, jetzt arbeiten wir für sie“, sagt Tierfreundin Hölscher.