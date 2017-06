MECKENHEIM-LÜFTELBERG. Es ist eine Botschaft für den Frieden: Das neue Stück des Theatervereins Lüfthildis Mysterienspiele thematisiert den Mystiker und Heiligen Niklaus von Flüe und dessen Glauben.

Von Anita Borhau-Karsten, 01.06.2017

Niklaus von Flüe (1417-1487) ist Schutzpatron der Schweiz, hat mit seinem Ratschlag beim „Stanser Vorkommnis“ 1481 für immer noch währenden Frieden unter den Eidgenossen gesorgt, fastete die letzten 20 Jahre seines Lebens und wurde 1947 heiliggesprochen. In seinem Mysterienspiel über den Mystiker und Heiligen hat Autor Kurt Faßbender (1939-2016) dessen Konflikt, seine Familie zu verlassen, um als Einsiedler dem Ruf Gottes zu folgen, und die Entscheidung seiner Frau Dorothee Wyss, ihn freizugeben, zum zentralen Thema gemacht.

Seit Oktober bereitet der Lüftelberger Laienspielverein Lüfthildis Mysterienspiele die Aufführung des 1985 uraufgeführten Stückes vor – in von etwa drei auf zwei Stunden gekürzter Fassung und mit neuem Titel. Statt „Niklaus von Flüe – ein Heiliger des Friedens“ heißt es nun „Niklaus und Dorothea von Flüe – eine Botschaft für den Frieden“.

Ehefrau kommt wichtige Rolle zu

Anlass, das Stück in diesem Jahr neu zu inszenieren und bei der Festspielwoche des Vereins im Juni zu zeigen, sei der 600. Geburtstag von Niklaus von Flüe. Auch könne eine Botschaft für den Frieden nicht oft genug wiederholt werden, erklärt Vereinsvorsitzende Dorothee Willers.

Dass von Flüe nur mit der Unterstützung seiner Frau seinen Weg gehen konnte, die ihn trotz zehn gemeinsamer Kinder von seinem Eheversprechen entbunden hat, und dass sie demnach auch einen erheblichen Anteil an seinem Wirken habe, mache das Stück deutlich, betont auch Willi-Josef Wild, der gemeinsam mit Monika Döhnert Regie führt. „Ein Bruder Klaus ist uns geschenkt durch sie. Wenn man ihn zu den Großen zählen wird, darf sie nicht fehlen“, lässt Faßbender den Pfarrer von Stans, Heimo Amgrund, über Dorothea sagen.

Eine Auseinandersetzung der Eheleute, das einsame Hadern von Dorothea und der Abschied von der Familie sind die Schlüsselszenen im Zwei-Akter. Die überlieferte Botschaft für den Frieden des Niklaus von Flüe bildet den Schluss des Mysterienspiels: „Haltet zusammen, denn gemeinsam seid ihr stark! … Mischt euch nicht in fremde Händel... Doch wenn man euch Friede und Freiheit rauben will, kämpft mannhaft für Freiheit und Vaterland.“

Die Titelrollen verkörpern Roland Goetzke, der schon von Kindesbeinen an bei der Lüftelberger Theatergruppe mitwirkt, und Marion Breuer, ebenfalls langjähriges Mitglied des Mysterienspielvereins. Alle zehn Kinderrollen sind mit Nachwuchsschauspielern besetzt. Insgesamt führen etwa 30 Akteure das Stück auf, etwa 40 Aktive wirken an der Inszenierung mit.

Leben und Wirken Heiliger als Thema

Die Kostüme stammen größtenteils aus dem mittlerweile umfangreichen Fundus der Theatergruppe. Dass alle weiblichen Mitglieder der Flüe-Familie mit schwarzen Strickwesten ausgestattet werden konnten, ist der tatkräftigen Hilfe von Dorfbewohnerin Margarete Hahnenberg zu verdanken. Die historische Holzwiege, die als Requisit dem jüngsten Kind von Bruder Klaus als Schlafstatt dient, ist eine Leihgabe der Familie Bürvenich und fand schon bei früheren Aufführungen Verwendung.

Der Verein Lüfthildis Mysterienspiele hat heute etwa 180 Mitglieder und wurde 1981 gegründet, um mit Aufführungen in der Pfarrkirche Sankt Petrus alljährlich zur Festoktav der Dorfheiligen Lüfthildis die Wallfahrtstradition in Lüftelberg aufrechtzuerhalten. Initiator war Kurt Faßbender. Die etwa 30 Stücke aus seiner Feder in Form des spätmittelalterlichen Mysterienspiels haben Leben und Wirken von Heiligen oder historischer Figuren der Regionalgeschichte zum Thema.