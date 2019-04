Doppelhaushalt 2019/2020

Knapp 80 Millionen Euro Ausgaben sind jeweils für 2019 und 2020 geplant. Die Erträge liegen für das kommende Jahr bei 72,6 Millionen, ein Jahr später bei 77,3 Millionen Euro. Das Defizit liegt in diesem Jahr bei immerhin noch 6,6 Millionen Euro, im kommenden Jahr sollen es nur noch drei Millionen Euro sein. Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden werden unter anderem die Grundsteuern angehoben. In diesem Zuge wird nach den aktuellen Daten der Hebesatz der Grundsteuer A (forst- und landwirtschaftliche Flächen) von derzeit 260 bis zum Jahr 2022 auf 280 Prozentpunkte angehoben. Die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Flächen) steigt bereits in diesem Jahr von 531 auf 551 Prozentpunkte. Auch die Gewerbesteuer wird angehoben: von 490 auf 500 Prozentpunkte.