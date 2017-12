Nachwuchs fehlt

Vor zwei Jahren gab der MGV Sängerkreis in der Meckenheimer Kirche St. Jonannes, ein Konzert.

MECKENHEIM. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat das Ende des Meckenheimer Männergesangvereines beschlossen. Aktuell gibt es nur noch acht aktive Sänger.

Von Anita Borhaus-Karsten, 13.12.2017

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag hat der Männergesangverein (MGV) Sängerkreis Meckenheim kurz vor seinem hundertjährigen Bestehen seine Auflösung beschlossen. Nach dem 31. März 2018 soll es den Traditions-Männergesangverein nicht mehr geben.

„Wir haben die Hoffnung zu Grabe getragen, dass unser Chor, der 1920 gegründet wurde, seit 97 Jahren besteht und zum kulturellen Leben Meckenheims dazugehört, sein Jubiläum zum hundertsten Geburtstag feiern kann“, erklärte Vereinsvorsitzender Heinrich Müller. Mit großen Anstrengungen und der Unterstützung des Partnerchores „Liederkranz Bonn-Lengsdorf“ sei 2017 das letzte Konzert mit 22 Sängern zustandegekommen.

Doch aktuell gebe es nur noch acht aktive Meckenheimer Sänger, manche Stimmen seien bei den schwierigen Chorproben gar nicht mehr besetzt und mit den Jahresbeiträgen der 34 aktiven und fördernden Mitglieder sei ein Chorleiter nicht zu finanzieren, beschrieb Müller die Situation, die zum Beschluss geführt hat.

Zudem haben die sangesfreudigen Herren keine Hoffnung mehr, Nachwuchs zu finden. Die Konkurrenz sei groß. Meckenheim habe insgesamt 16 Chöre mit einer breiten Vielfalt. In den vergangenen sieben Jahren sei ein einziger Neuzugang zu verzeichnen gewesen: ein Sänger, der mit über 70 Jahren zum Sängerkreis kam, weil der Chor, bei dem er zuvor gesungen hatte, aufgelöst worden war. „Die Entscheidung tut uns allen weh“, sagte Müller.

Mehr als hundert Mitglieder in den besten Zeiten

Auf Initiative des in Meckenheim tätigen Lehrers Toni Langenfeld war der Männergesangverein 1920 gegründet worden. In seinen besten Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Chor mehr als Hundert Mitglieder. Zum Repertoire des Sängerkreises gehört Männerchorliteratur aus der Romantik, insbesondere Lieder von Franz Schubert, ebenso wie Opern- und Operettenstücke oder auch Gospels.

Mit dem jetzigen Dirigenten Valery Kashlyaev, der die Leitung des Männerchores 2011 übernommen hatte, seien zudem Lieder in russischer Sprache hinzugekommen, berichtete Müller, der mit 71 Jahren der jüngste Sänger im Chor ist und seit 1987 Vorstandsarbeit leistet. Ganz „sang- und klanglos“ will sich der MGV Sängerkreis möglichst nicht verabschieden. Mithilfe des Partnerchores aus Lengsdorf wollen die Meckenheimer Sänger noch ein Abschiedskonzert auf die Beine stellen – dass dies gelingen wird, wollte Müller jedoch in Anbetracht der Situation nicht versprechen.

Die Chance für die verbliebenen Aktiven des Sängerkreises, weiterhin in einem Chor singen zu können, gebe es in den anderen Männergesangvereinen der Region, die von Kashlyaev geleitet werden, zum Beispiel bei den Männerchören Alfter, Hersel, Eitorf, Hennef oder Asbach.