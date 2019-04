Meckenheim. Am Wochenende präsentieren 18 Mitglieder des Meckenheimer Künstlertreffs in der Schützenhalle ihre Werke. Vor 25 Jahren schlossen sich die Künstler zusammen.

Zum Frühlingsbeginn der künstlerischen Art laden die Mitglieder des Meckenheimer Künstlertreffs am Wochenende in die lichtdurchflutete Schützenhalle an der Schützenstraße in Meckenheim ein.

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, präsentieren insgesamt 18 Künstler und Kunsthandwerker aus Meckenheim und Umgebung eine an Facetten reiche Auswahl ihrer Werke und Gewerke. Der Eintritt ist kostenlos. Die Schau erstrahlt in diesem Jahr im Lichte der Gründung des Meckenheimer Künstlertreffs vor 25 Jahren – damals hieß die Gruppe noch „Dies und Das“.