Werben für den Kauf vor Ort

Vorstellung der Servicewoche an der Hauptstraße in Meckenheim: vl. Sonja Krämer, Thomas Wolff von der Raiba, Dirk Schwindenhammer, Sonja Krämer, Sabine Güschke und Peter Klee von den Stadtsoldaten.

Meckenheim. Reichlich Programm steht Anfang Oktober in Meckenheim an: Am Wochenende 6. und 7. Oktober heißt es beim Oktoberfest wieder "O'zapft ist". In der darauffolgenden Woche präsentieren die Geschäftsleute bei der Servicewoche ihre individuellen Angebote.

Von Petra Reuter, 28.09.2018

Am Wochenende, 6. und 7. Oktober, heißt es in Meckenheim wieder „O‘zapft is“. Bei dieser bereits vierten Auflage gibt das den zünftigen Genüssen gewidmete Oktoberfest gleichzeitig den Startschuss in die Servicewoche der Altstadt. Die Genusswoche in der Apfelstadt bietet dann neben Haxn, Brathändl und Wiesn-bier ein vielfältiges Angebot mitsamt verkaufsoffenem Sonntag am 7. Oktober von 13 bis 18 Uhr.

Die Ardotaler Musikanten spielen am Samstagabend ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Kirchplatz passende Musik. Gegen 21 Uhr machen sie die Bühne für die Mädchentanzgruppe der Stadtsoldaten frei. Die Mädels im Alter zwischen acht und 13 Jahren haben eigens für dieses Fest einen Tanz einstudiert und präsentieren ihn ein weiteres Mal am darauffolgenden Sonntag, der um 11 Uhr mit dem Frühschoppen beginnt und ab 12 Uhr deftiges Mittagessen bietet.

Zuvor dürfen sich die Besucher des Oktoberfestes auf eine Mitternachtsverlosung freuen. Die Eintrittskarte zum Event im Festzelt ist gleichzeitig teilnehmendes Los beim nächtlichen Glückskarussell. „Die Leute kommen zunehmend im Dirndl“, bestätigte Peter Klee, dass die Meckenheimer den Spaß gerne mitmachen. Beliebtes Highlight wird sicher wieder die Bierkrugrutsche sein. Dabei gilt es, einen leeren Bierkrug stehend über einen drei Meter langen Tisch so nah wie möglich ans Ende des Tisches zu schubsen, ohne dass der Krug umfällt oder am anderen Ende herunterkippt.

Idee der Servicewoche

In der Servicewoche vom 6. bis 13. Oktober werden über 30 Gewerbetreibende in der Altstadt besondere Angebote und Aktionen für die Kundschaft bereithalten. „Wir wollen die Stärken des alten Meckenheimer Kerns herausstellen“, erklärt Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer. Auch Willi Wittges-Stoelben vom Unternehmerverbund betrachtet die individuellen Angebote rund um die Einkaufsmeile als großes Plus für die Bürger. „Hier gibt es viele gewachsene, inhabergeführte Geschäfte, die sich am Kunden orientieren. Das findet man nirgendwo im Internet so persönlich wie hier“, erklärt er.

Schwindenhammer bestätigt die Aktivität im Sinne der Meckenheimer Bürger: „Als die langen Bauarbeiten auf der Hauptstraße waren, ist die Idee der Servicewoche aufgekommen.“ In Zusammenarbeit mit den Vereinen und den Gewerbetreibenden habe man beschlossen, sich dem Internethandel und den immer wieder aufkommenden Diskussionen eines räumlich nahe gelegenen Factory-Outlet-Centers entgegenzustellen. Ein solches Zentrum hätte eine deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens und zugleich starke Beeinträchtigungen vieler Branchen des Einzelhandels wie beispielsweise Sport-, Schuh- und Textilgeschäfte zur Folge.

Kampf gegen Angebote aus dem Internet

„Das Internet ist eine Konkurrenz. Es kann aber nicht das, was wir hier bieten“, bekräftigt Nadja Ginster, die das Stoffgeschäft Pepitas an der Hauptstraße betreibt. Nach ihrer Erfahrung probierten die meisten Kunden auch mal Internetkäufe aus. Bei der Ankunft des Stoffs sei die Enttäuschung dann oft groß. „Dann stimmt die Farbe nicht ganz oder der Stoff fällt ganz anders, als die Kundin sich das vorgestellt hat“, berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Ihre individuellen Stärken präsentieren auch die Raiffeisenbank und das First Reisebüro an der Hauptstraße. „In diesem Jahr hat unser Gründervater seinen 200. Geburtstag. Da nehmen wir die Servicewoche zum Anlass, für unsere Mitglieder einen kostenlosen Versicherungscheck und besondere Versicherungstarife anzubieten“, kündigt Thomas Wolff vom Geldinstitut an. Das First Reisebüro hat einen Losbaum während der Servicewoche aufgestellt. Jeder, der in dieser Woche eine Reise bucht, darf sich an dem Baum ein Los abschneiden. Den Gewinn darf man gleich mit nach Hause nehmen.

Ein kulinarisches Highlight bietet der Wochenmarkt am Donnerstag, 11. Oktober, mit vielfältigen Probierangeboten: Brotkonfekt und Knabberproben, Herbst- und Winterkäsesorten, Kürbiscremesuppe, Wildspezialitäten, schlesische Spezialitäten, Geflügelkraftknacker und deftige Erbsensuppe verführen zum Kosten. Passende Herbstdekoration mit frischen Ideen wird der Blumenhändler im Gepäck haben.