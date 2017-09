Hauptstraße wird zur Marktmeile

Das Stadtfest in Meckenheim zog wieder zahlreiche Besucher an.

MECKENHEIM. Shoppen, Spaß haben und feiern, das hat Meckenheim am Wochenende seinen Bürgern und Besuchern beim Altstadtfest geboten. Zweieinhalb Tage lockte ein buntes Programm mit Aktionen und jeder Menge kostenloser Live-Musik in die Apfelstadt.

Von Anita Borhau-Karsten, 04.09.2017

Der Dank von Bürgermeister Bert Spilles galt bei der Eröffnung des Festes am Freitagabend auf der Marktplatzbühne insbesondere den Organisatoren vom Meckenheimer Verbund e.V. „Ohne lebendigen Einzelhandel und ohne lebendige Gastronomie stirbt eine Altstadt – die Unternehmer brauchen die Unterstützung der Kunden“, erklärte Spilles.

Obwohl er zum 30. Juni sein Amt als Vorsitzender niedergelegt hatte, repräsentierte Willi Wittges-Stoelben noch einmal den Meckenheimer Gewerbeverein bei der Festeröffnung. Den Dank des Bürgermeisters gab er an die Verbund-Mitglieder weiter, die durch ihren Jahresbeitrag solche Feste ermöglichen, und an Thomas Freischem, der für das Musikprogramm verantwortlich zeichnete.

Partnerschaft mit Ghana

Zwei musikalische Highlights wurden bereits am Freitagabend vom Publikum mit viel Applaus belohnt. Akustische Töne schlug der Meckenheimer Sänger und Gitarrist Fabian Radermacher an. Laut wurde es im Anschluss, als die Bonner AC/DC-Coverband „Dirty Deeds '79“ rockte und das Publikum mit Hits wie „Highway to Hell“ und „Hells Bells“ anheizte. Frontmann Alex Kaiser kürte Meckenheim am Schluss des zweistündigen Rock-Events zur „Rock-City“.

Zur Marktmeile entwickelte sich die neu gestaltete Hauptstraße, die von zusätzlichen Ständen gesäumt wurde. Die Geschäfte hatten am Samstag bis 18 Uhr und auch am Sonntagnachmittag geöffnet. Händler boten ihre Waren feil, die Abiturienten 2018 verkauften Crêpes für ihren Abschlussball, Dienstleister warben um Kunden, Vereine um Mitglieder, Parteien um Wähler.

Afrika erleben konnten die Gäste auf Einladung der Ghana-Partnerschaft der Pfarreiengemeinschaft Meckenheim, deren Mitglieder auf dem Vorplatz der Pfarrkirche Sankt Johannes farbenfrohe Gewänder und Kunsthandwerk aus Ghana und afrikanische Gaumenfreuden wie Hähnchen in Erdnusssauce anboten.

Mitmachmanege an der Kirchenfreitreppe

Ganz im Zeichen der jungen Besucher stand das Fest am Samstag. Blaue Gesichter und weiße Mützen sind ihre Markenzeichen – die Schlümpfe waren in Meckenheim unterwegs und zauberten jedem Kind ein Lächeln ins Gesicht. Die Begegnungen mit den blauen Gestalten wurden von Eltern und Großeltern fotografiert. Geschicklichkeit war gefragt am Fuße der großen Kirchenfreitreppe, wo die „Erlebnisakademie Zirkusschule Reinspaziert“ ihre Mitmachmanege ausgebreitet hatte.

Tellerjonglieren ist bei Wind eine besondere Herausforderung. Mitmachen war auch bei Fässchen-Wirt Otto Stangl gefragt, der wieder Kinder zum „Kochen mit Otto“ einlud. Nudelsalat und Köttbullar, schwedische Hackbällchen, bereiteten die mehr als 15 Nachwuchsköche, ausgestattet mit grünen Schürzen unter professioneller Anleitung, zu. Weil er am Schluss sogar noch wusste, dass der Topf, in dem die Fleischbällchen zubereitet wurden, Wok heißt, wurde der neun Jahre alte Johannes mit einer schwarzen Kochjacke belohnt.

Das Kind im Manne war beim Männer-Spiele-Frühschoppen am Sonntag gefragt, der gleichermaßen Spaß für Zuschauer und Teilnehmer bot. Hochkarätige Musik bildete auch den Abschluss des Altstadtfestes. Das Forum Senioren lud zum Wohltätigkeitskonzert mit den Bonner Operisten, dem Ensemble Passamezzo der Musikschule Voreifel und dem Gospelchor „Good News“ zugunsten des Kinder- und Jugendfördervereins Meckikids e.V. in die Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer ein.