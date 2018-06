Integration in Meckenheim

MECKENHEIM. Bürgermeister Bert Spilles lobt Vielfalt und Integrationsarbeit in der Stadt. Viele Vereine und Organisationen informieren über ihre Arbeit.

Von Stefan Fassbender, 18.06.2018

. Mit einem bunten Programm feierte die Apfelstadt am Samstag den Tag der Kulturen. Organisiert wird dieser Tag von der AG „Migration und Integration der Stadt Meckenheim“, in der alle caritativen Organisationen der Stadt vereint sind. Die Leitung dieses Gremiums liegt bei Vize-Bürgermeisterin Heidi Wiens.

In seiner Eröffnungsansprache dankte Bürgermeister Bert Spilles den Organisatoren für deren Engagement und begrüßte die Vielfalt der Aussteller auf dem Kirchplatz. „Brücken schlagen von Mensch zu Mensch“, so das Fazit des Stadtchefs, der darauf hinwies, dass Meckenheim eine Stadt mit vielen Kulturen ist.

Dies wurde auch beim Begrüßungslied der Katholischen Grundschule Meckenheim deutlich, in dem die Besucher in mehr als zehn Sprachen begrüßt wurden. Moderator Friedel Groß nutzte die Gelegenheit, beim Publikum die Sprachkenntnisse abzufragen, und anschließend stiegen viele bunte Luftballons in den Meckenheimer Himmel.

Vor allem aber wurde der Kirchplatz auch in einen großen Informationsstand verwandelt. So präsentierte das Kulturhaus Mosaik eine eigene Fotoausstellung und auch die Rheinflanke informierte über ihr Angebot. In einer Jurte gab es Märchen von der Offenen Ganztagsschule in Merl und die Arbeiterwohlfahrt verkaufte Schmuck aus eigener Herstellung.

Caritas und Jugendmigrationsdienst backten Muffins, bemalten Stofftaschen und informierten über ihr Angebot. Ganz im Zeichen der Fußball-WM stand jedoch der große Menschenkicker, an dem sich die Kinder ganz schnell wie ihre großen Vorbilder fühlten. In einem „Cafe International“ informierte der Malteser Hilfsdienst und es gab die Gelegenheit, dort auch bei einem Kaffee zu verweilen und ins Gespräch zu kommen.

Beliebt war der Stand der kurdischen Frauengruppe Sara. Dort bot man Leckereien an und bereits von weitem sah dies nicht nur sehr appetitlich aus, sondern roch auch sehr lecker. Gefüllte Weinblätter sowie Bohnen in einer pikanten Tomatensauce mit leckerem Brot sorgten kulinarisch für Höhepunkte. Die gab es auch auf der Bühne zu bewundern. Dort spielte der Chor Souvenir. Die Big Band Allegro von Marios Musikschule aus Merl und auch die Tanzgruppe des VFG Meckenheim bekamen viel Applaus für ihre Darbietungen. Das galt auch für die Minis der Stadtsoldaten sowie die Band der Geschwister-Scholl-Hauptschule.