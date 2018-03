Polizei fahndet mit Foto

MECKENHEIM. Mit einem Phantombild fahndet die Bonner Polizei nach einem unbekannten Mann, der im Jahr 2013 eine 25-Jährige in Meckenheim vergewaltigt haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2018

Am 2. April 2013 soll ein bislang unbekannter Mann eine zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alte Frau in Meckenheim vergewaltigt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat an diesem Abend gegen 22 Uhr an einer Unterführung zwischen dem Görlitzer Weg und dem Meckenheimer Schulzentrum. Während der Vergewaltigung soll der Unbekannte die Frau mit einem Messer bedroht haben. Die seitdem schwer traumatisierte Geschädigte zeigte die Tat im August vergangenen Jahres bei der Polizei an.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Verdächtigen führten, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss hin ein Phantombild des unbekannten Mannes veröffentlicht. Der Täter wird zudem wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 35 und 45 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll zudem von kräftiger Figur sein und "dunklen Hautteint" haben. Auffällig: Er hat eine Zahnlücke, vermutlich oben links. Der Täter soll gebrochenes Deutsch gesprochen und eine dunkle Bomberjacke, an den Enden abgesetzt mit weißen Streifen, getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0228/150.