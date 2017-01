A565 bei Meckenheim

12.01.2017 Meckenheim. Aus noch unbekannten Gründen ging ein Fahrzeug am späten Mittwochabend auf der A565 bei Merl in Flammen auf. Der Fahrer ergriff die Flucht. Die Polizei fahndete mit Hubschrauber.

Am späten Mittwochabend hat die Polizei Köln einen herrenlosen, brennenden Pkw auf der A565 in Höhe Merl bei Meckenheim vorgefunden. Eine Person, die sich in der Nähe aufgehalten habe, flüchtete von der Unfallstelle.

Im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte die verdächtige Person kurze Zeit später gestellt werden. Es handelte sich laut Polizei um den Fahrer des brennenden Pkw. Noch vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer betrunken war. Der Führerschein wurde sicher gestellt.

Der Einsatz ereignete sich gegen 22 Uhr. Der Tathergang sowie die Brandursache konnten noch nicht abschließend geklärt werden. Nach ersten Polizei-Informationen gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. (Sebastian Meltz)