Mordkommission ermittelt

Am frühen Samstagmorgen ist in Meckenheim ein lebloser Mann an der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße aufgefunden worden.

11.03.2017

Wie die Bonner Polizei berichtet, meldete gegen 3 Uhr ein Passant über Notruf die leblose Person an der Ecke Carl-Goerdeler-Straße/Giermaarstraße. Die Rettungs- und Einsatzkräfte fanden dort eine leblose männliche Person, die augenscheinlich Verletzungen aufwies.

Trotz intensiver, notärztlicher Versorgung verstarb der Schwerverletzte noch vor Ort. Nach dem derzeitigen Sachstand handelt es sich um einen 46-jährigen Mann. Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission unter Leitung von EKHK Reinhold Jordan in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Ulrich Kleuser die Ermittlungen vor Ort auf.

Zu den aktuell andauernden Ermittlungen gehört neben der Spurensicherung im Bereich des Auffinde-/Tatortbereiches auch die Vernehmungen möglicher Zeugen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum 11.03.2017 Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu der geschilderten Auffindesituation gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

Weitere Berichterstattung folgt.