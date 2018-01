Autobahn zeitweise gesperrt

Meckenheim-Merl. Aufgrund eines LKW-Unfalls auf der Autobahn-Anschlussstelle Meckenheim-Merl kam es in der Nacht zu umfangreichen Aufräumarbeiten auf der A565. Große Mengen Diesel sickerten ins Erdreich.

Von Ulrich Felsmann, 05.01.2018

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der A565 um kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Altenahr zwischen der Anschlussstelle Meckenheim-Merl und dem Kreuz Meckenheim zu einem Lkw-Unfall. Ein 32-jähriger Fahrer war kurz hinter der Anschlussstelle Meckenheim-Merl in einer Rechtskurve mit seinem mit Stückgut beladenen Sattelzug nach links in das aufgeweichte Erdreich abgekommen und fuhr etwa 30 Meter der Mittelleitplanke nieder, bevor er zum Stehen kam.

Dabei riss der Tank auf, so dass Dieselkraftstoff ins Erdreich lief. Erde und Trümmer verteilten sich zudem jeweils auf den Überholfahrspuren. Die Freiwillige Feuerwehr Meckenheim stellte den Brandschutz sicher, leuchtete die Unfallstelle aus, fing auslaufende Betriebsmittel auf und flexte für die weitere Bergung Teile der Mittelschutzplanke ab. Mit einer Schöpfkelle wurde der in Wannen aufgefangene Diesel später in ein Fass umgelagert.

Gegen 4.30 Uhr konnte dann der Lkw geborgen und abgeschleppt werden. Eine Fachfirma begann im Anschluss das kontaminierte Erdreich mit einem Bagger abzutragen. Die Mittelleitplanke musste in diesem Bereich ebenfalls komplett erneuert werden. Der Verkehr wurde in Merl abgeleitet, auf der Gegenspur stand zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Aufräumarbeiten sind jedoch bereits in der Nacht abgeschlossen worden, so dass es keinerlei Einschränkungen für den laufenden Verkehr auf der A565 mehr gibt.

