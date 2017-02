Neue Blütenkönigin für Meckenheim

02.02.2017 MECKENHEIM. Die neue Blütenkönigin heißt Lea Schoenenberg und ist vielen Meckenheimern schon bekannt: sie war 2010 Kinderprinzessin. In den nächsten zwölf Monaten wird Lea der Stadt ein sympathisches Gesicht geben.

2010 hat Lea Schoenenberg als Kinderprinzessin Lea I. Kamelle und Strüßje geworfen. In diesem Jahr wird die nun 21 Jahre alte Studentin Äpfel verteilen und als Repräsentantin für die Apfelstadt Meckenheim werben. Am Dienstag hat Bürgermeister Bert Spilles sie im blühenden Ambiente des Sängerhofs der Familie Ley zur Blütenkönigin gekrönt.

Zwar profitiere sie davon, Kinderprinzessin gewesen zu sein, weil sie so Erfahrung mit öffentlichen Auftritten gewonnen habe, bekannte die frisch gekürte Amtsinhaberin. Allerdings habe damals der Spaß im Vordergrund gestanden. In ihrer neuen Funktion wünsche sie sich, ernst genommen zu werden, sagte Schoenenberg.

Die Studentin der Agrarwissenschaften sei die ideale Besetzung, freute sich Bürgermeister Bert Spilles, dass die Stadt nun bereits im achten Jahr in Folge eine charmante Botschafterin gewonnen habe. Er dankte insbesondere den Sponsoren, die zum gelungenen Auftritt der Blütenkönigin beitragen. In diesem Jahr sind das Ottilie Bertram von Schuhmode Velten und das Team des Friseursalons „La Coiffure“. Blumen zum Dank überreichte er der Vorjahres-Blütenkönigin Sarah Wiegershaus, die in den vergangenen zwölf Monaten der Stadt ein sympathisches Gesicht gegeben habe.

Für ihre öffentlichen Auftritte hat sich die neue Blütenkönigin ein rosafarbenes, bodenlanges Kleid in zartem mit Perlen, Pailletten und Blüten verzierten Organzastoff ausgesucht. Im Haar trug sie Rosen- und Chrysanthemen-Blüten. Begleitet wurde sie bei ihrer Krönung von ihren Eltern Claudia und Wolfgang Schoenenberg, ihrer jüngeren Schwester Clara und von Oma Margot Meyer. Eventuell von ihr hat sie das blaue Blut geerbt, denn Margot Meyer war 1955 Maikönigin in Merl.

Vom Vorbild ihres Vaters beeinflusst wurde die Berufswahl der amtierenden Blütenkönigin, die sich für ihr Bachelor-Studium an der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn den Schwerpunkt Pflanzen und Obstbau gewählt hat. Wolfgang Schoenenberg ist Obstbauer und selbstständiger Gartenbauer in Merl, wo auch seine Tochter Lea seit ihrer Geburt zu Hause ist.

Als erste Amtshandlung fungierte die frisch gebackene Blütenkönigin als Glücksfee. Sie hat die Gewinner eines Baum-Quiz ermittelt, zu dem die Baumschule Ley bei der Internationalen Pflanzenmesse in Essen im Januar aufgerufen hatte. Jahreshöhepunkt für die Blütenkönigin wird das Meckenheimer Blütenfest am 23. April sein. Bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen wird Lea Schoenenberg für die Apfelstadt werben. Bereits am 12. Februar wird sie bei der „WanderArt“ in Königswinter dabei sein. Auch einen Termin, den ihre Vorgängerinnen nicht hatten, versprach ihr Bürgermeister Spilles: die Einweihung des neuen Rathauses der Stadt am 23. Juni. (Anita Borhau-Karsten)