Am Küferring

MECKENHEIM. Polizei und Feuerwehr sind aktuell in Meckenheim im Einsatz. In der Straße Küferring gab es einen lauten Knall, laut Zeugen liegt viel Glas auf der Straße. Die genauen Hintergrunde sind noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.02.2019

Ein lauter Knall hat am Donnerstagmorgen Anwohner der Straße Küferring in Meckenheim aufschrecken lassen. Feuerwehr und Polizei sind aktuell vor Ort im Einsatz, was genau geschehen ist, konnte Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Anfrage noch nicht sagen. Nur so viel: Verletzte Personen soll es nicht geben.

Zeugenangaben zufolge liegt viel Glas auf der Straße. Weitere Berichterstattung folgt.