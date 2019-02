Unfälle bei Meckenheim und Miel

Meckenheim. Ein Alleinunfall mit einem Pkw sowie ein Lkw-Unfall an einem Stauende sorgen seit dem Nachmittag für einen langen Stau auf der A61 in Richtung Koblenz. Die Bergung dauert noch bis in die Abendstunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.02.2019

Wegen zweier Unfälle auf der Autobahn 61 kommt es seit dem Donnerstagnachmittag in Richtung Koblenz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zunächst war um kurz vor drei Uhr vor dem Kreuz Meckenheim ein Autofahrer mit seinem Opel Corsa aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, fing das Fahrzeug Feuer. Dieses konnte der Fahrer jedoch selbst löschen, so der Sprecher. Der Opel Corsa musste abgeschleppt werden, der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Der Unfall sorgte für einen langen Stau, an dessen Ende zwischen Miel und Rheinbach gegen 15.45 Uhr ein Lastwagen auf einen weiteren Lkw auffuhr. Die Autobahn musste daraufhin in Richtung Süden voll gesperrt werden, der hintere Laster rutschte aufgrund des Aufpralls gegen die Leitplanke. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Zunächst war zu dem Lkw-Unfall nur die Feuerwehr Swisttal ausgerückt. Nachdem die Alarmierung dann erhöht wurde, unterstützen auch Wehrleute der Rheinbacher Feuerwehr die Einsatzkräfte. Durch den Unfall waren Betriebsmittel auf die Fahrbahn ausgelaufen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten den ausgelaufenen Diesel ab. Die Wasserschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises rückte ebenso aus wie das Ordnungsamt, da jede Menge Kraftstoff auf dem Seitenstreifen ausgelaufen ist.

Die beiden Lastwagen müssen abgeschleppt werden. Der Lkw, der in den Graben rutschte, muss nach Angaben des Sprechers mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden dauern.

Die Vollsperrung der Autobahn konnte gegen 16.45 Uhr wieder aufgehoben werden, seitdem wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.