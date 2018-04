Krimilesung

MECKENHEIM-MERL. Zum 40-jährigen Bestehen der Evangelischen Bücherei in Meckenheims „Arche“ in Merl ist Krimiautor und Pfarrer Christian Hartung zu Gast. Der Gottesmann lässt in seinen Büchern genüsslich morden.

Von Stefan Fassbender, 16.04.2018

Was im Jahre 1978 in Merl mit 500 Medien als Evangelische Bücherei begonnen hat, entwickelte sich in den vergangenen 40 Jahren zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Gemeinsam mit Büchereileiterin Susanne Preiß betonte Pfarrerin Cornelia Siebert die Wichtigkeit der Büchereiarbeit. Dabei stellte sie in den Mittelpunkt, dass das Christentum eine Buchreligion sei und ging auf die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther ein, wodurch diese vielen erstmals zugänglich geworden sei. „Bücher fördern das Menschliche im Menschen“, so die Pfarrerin, die dazu einlud, Bücher auch zu lesen um damit einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Daneben machten Bücher aber auch einfach Spaß und beim Lesen könne man sich hervorragend unterhalten lassen.

Diese Erfahrung haben auch die Merler in den vergangenen 40 Jahren gemacht. Inzwischen hat die Bücherei der evangelischen Gemeinde über 5700 Medien im Bestand – darunter auch CDs, DVDs und Spiele. Mehrere tausend Leser ließen sich in dieser Zeit von dem vielfältigen Angebot begeistern. Ganz eng arbeitet die Evangelische Bücherei auch mit den Merler Kindertagesstätten zusammen: So können alleine in diesem Jahr an vier Kitas die Kinder erstmals den Bibliotheksführerschein machen.

Allerdings hat die Schularbeit in den vergangenen Jahrzehnten stets einen besonderen Schwerpunkt des zwölfköpfigen Teams rund um Susanne Preiß ausgemacht. Dabei wird die Ökumene ganz besonders gelebt, denn bereits 1985 betreibt die Gemeinde eine Zweigstelle der Evangelischen Bücherei in der Katholischen Grundschule.

Erfolgsgeschichte feiern

Diese Erfolgsgeschichte feierte die Gemeinde – was liegt näher – mit einer Autorenlesung der besonderen Art. Bereits aus der Vergangenheit kannte Pfarrerin Cordula Siebert ihren Kollegen Christian Hartung, der eine Pfarrei im Hunsrück betreut und sich als Krimiautor einen Namen gemacht hat. In der voll besetzten Kirche waren nach dem Empfang zum Büchereigeburtstag daher viele Besucher auf die Lesung aus dem Roman „Lass ruhn zu deinen Füssen...“ gespannt.

Die Erwartungen der Besucher konnte Hartung dabei voll übertreffen, denn der Gottesmann ist ein begnadeter Vorleser. Mit seiner ruhigen und akzentuierten Stimme hatte er nach wenigen Minuten alle in seinen Bann gezogen. Der Protagonist seiner Geschichte ist Pfarrer Michael Held. Der lebt und arbeitet in einem kleinen Dorf im Hunsrück, in dem ein Landwirt ums Leben kommt: Ein durchaus unsympathischer Mensch, ein echtes Ekel, der zwar auch im Presbyterium sitzt, aber sonst aus fast allen Vereinen ausgetreten ist.

Die örtliche Polizei hat den Vorgang schnell geschlossen, aber dann erhält der Pfarrer plötzlich anonyme Briefe, in denen das Geschehen als Mord dargestellt wird. Wer hat den Landwirt von der Leiter gestoßen und warum stirbt einer der Söhne kurz darauf fast auf die gleiche Art und Weise? Umrahmt wurde der stimmungs- und spannungsvolle Abend von Martin Kahle am Klavier sowie einem Sektempfang.