Gespräch am Wochenende: Ingrid Sönnert

Ingrid Sönnert (62) ist seit 2000 Stadtarchivarin und Mitarbeiterin des Kulturamtes der Stadt Meckenheim. In die Koordination der Meckenheimer Kulturtage durch die Stadtverwaltung ist Sönnert seit 2001 involviert. Etwa fünf Jahre später hat sie die Federführung des städtischen Parts von der heutigen Demografie- und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Bettina Hihn, übernommen. Sönnert wurde in Rheydt geboren, studierte Geschichte und Volkskunde an der Universität Münster, lebt seit 1997 in der Region und ist in Wachtberg zu Hause.