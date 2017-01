Kita-Neubau in Meckenheim

23.01.2017 MECKENHEIM-MERL. Eine neue evangelische Kita für 95 Mädchen und Jungen hat jetzt in Meckenheim eröffnet. Und der Träger, die Gemeinnützige evangelische Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie (KJF) plant weitere Einrichtungen in der Apfelstadt.

„In einem Baum, ihr glaubt es kaum, da wohnen viele Kinder, große Kinder, kleine Kinder und Erzieher stehn dahinter!“ – Mit ihrem Apfelbaumlied haben die Mädchen und Jungen der neuen evangelischen Kindertagesstätte „Apfelbaum“ am Freitag die feierliche Einweihung der Einrichtung umrahmt.

Jürgen Seidel von der Gemeinnützigen Evangelischen Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie (KJF), dem Träger der Kita, konnte auch Bürgermeister Bert Spilles, Andreas von Gadow von der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim und Peter Schneemelcher von der evangelischen Axenfeld-Gesellschaft willkommen heißen. Den Segen sprach Pfarrerin Cordula Siebert.

Äpfel, Kinderstadtpläne und die Einladung, ihn im Rathaus zu besuchen, überbrachte Bürgermeister Spilles. „Kinder sind unsere Zukunft“, erklärte er. Die Stadt wachse. In den vergangenen drei Jahren seien 270 Kinder im Vorschulalter hinzugekommen. Zurzeit gebe es 18 Kindertagesstätten in Meckenheim. „Wir brauchen noch mehr“, sagte Spilles.

Das Angebot des angegliederten Familienzentrums der evangelischen Kirchengemeinde legte Presbyteriumsvorsitzender Andreas von Gadow den Gästen ans Herz und wünschte der neuen Leiterin der Kindertagesstätte, Gabriela Schneider, sowie ihrem Team alles Gute bei der „wunderbaren Aufgabe, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten“. Die klare christliche Ausrichtung der Kindertagesstätte betonte Peter Schneemelcher, Aufsichtsratsvorsitzender der Axenfeld-Gesellschaft.

„Jede Übernahme ist auch ein Abschied“, sagte er und dankte der evangelischen Kirchengemeinde für ihr Vertrauen. Hintergrund: Die Kita Apfelbaum ist nämlich die Nachfolgeeinrichtung der früheren Meckenheimer Kita „Am Ehrenmal“, deren Träger die Meckenheimer Kirchengemeinde war (der GA berichtete).

40 Kinder und das Betreuerteam von dort sind bereits im August in das neue Haus an der Merler Gerichtsstraße umgezogen. Zusätzlich wurden weitere 55 Kinder in der neuen Kita aufgenommen. Acht neue Erzieher und Erzieherinnen verstärken das Team. Die fünfgruppige Kita ist inklusiv ausgerichtet.

Fröhliches Treiben herrschte nach dem offiziellen Teil vor dem neuen Gebäude, wo die Kinder gemeinsam einen frisch gepflanzten Apfelbaum der Sorte „Geheimrat Dr. Odenburg“ gießen durften, den der Meckenheimer Baumschulinhaber Gunther Herr der Einrichtung geschenkt hat.

Die Kindertagesstätte wurde von der evangelischen Axenfeld-Gesellschaft auf einem städtischen Grundstück erbaut. Die KJF mit Sitz in Bonn gehört dem Verbund der Julius-Axenfeld-Stiftung an und ist derzeit Träger von etwa 20 Kindertagesstätten in der Region. Dazu gehört auch die Kita in der Arche in Merl. Im August will die KJF am ehemaligen Standort der Kita „Am Ehrenmal“ übrigens eine weitere Einrichtung in Meckenheim unter ihrer Trägerschaft in Betrieb nehmen. (Anita Borhau-Karsten)