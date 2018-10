Stadtmeister der Kegler

Meckenheim. Schon die Namen der Clubs verraten, dass Kegler offensichtlich ein lustiges Volk sind: "Radaubröder“, „Quasselstrippen“ oder „Mit Stolz Vorbei“ heißen die frischen Stadtmeister im Kegeln. Am Samstag wurden beim Kegelabschlussball in der Schützenhalle die Sieger geehrt.

Von Svenja Burgschat, 16.10.2018

Sie heißen „Radaubröder“, „Quasselstrippen“ oder „Mit Stolz Vorbei“, die neuen Stadtmeister im Kegeln. 27 Vereine mit 207 Keglern maßen ihre Treffsicherheit bei der 59. Meckenheimer Kegelstadtmeisterschaft im September in den Meckenheimer Restaurants und Gaststätten „Zum Fässchen“, „Kümmels“, „Ohm Hein“ und „Küpper“. Am Samstag kürte die „Vereinigung Meckenheimer Kegelstadtmeisterschaft“ beim Abschlussball in der Schützenhalle die Sieger. Etwa 180 Gäste feierten gemeinsam die erfolgreichsten Kegler, die an diesem Abend von Meckenheims stellvertretender Bürgermeisterin Heidi Wiens prämiert wurden.

Den ersten Platz bei den Herrenclubs belegten die „Radaubröder“, die es mit 173 Holz auch auf Platz eins in der Gesamtwertung schafften. Unter den Damenclubs erwiesen sich die „Quasselstrippen“ mit 95 Holz als beste Mannschaft und unter den Mixclubs erzielte die Mannschaft „Mit Stolz Vorbei“ mit 129 Holz das beste Ergebnis. Bei den Damen erkämpfte sich Katja Belter mit 23 Holz den ersten Platz auf dem Siegertreppchen, Hans-Peter Reichwein schaffte es mit 35 Holz auf den ersten Platz in der Einzelwertung der Herren.

Die Gäste des Abschlussballs erwartete indes auch ein stimmungsvolles Programm mit Entertainer Achim Klasen und Sängerin Bernice Ehrlich, bei deren Auftritt die Kegler zeigten, dass sie sich auch auf dem Parkett sicher bewegen. Durch das Programm führte Peter Klee, Kommandant der Meckenheimer Stadtsoldaten. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war zudem die Mitternachtstombola, bei der es als Hauptpreis ein Fahrrad sowie verschiedene Elektrogeräte zu gewinnen gab. Und so feierten die Kegler noch bis weit nach Mitternacht gemeinsam bei guter Stimmung in der Schützenhalle.